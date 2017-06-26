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Третий браслет России на WSOP-2017 принес Дмитрий Юрасов!

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Третий пошел!
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Российские игроки снова на гребне успеха Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе.

Впереди еще изрядная часть WSOP-2017, а на счету россиян уже три золотых браслета, и это не считая успеха Игоря Курганов, который хоть и выступает под российским флагом, но все же едва ли и сам претендует на определение «наш игрок».

Также три браслета были у наших игроков в 2011 году (Михаил Лахитов, Вячеслав Жуков и Максим Лыков), так что 2017 год может задать новый уровень, благо что впереди еще три десятка турниров, включая и Главное событие.

А пока вернемся к событиям прошлой ночи в Лас-Вегасе, где Дмитрий Юрасов стал лучшим в весьма престижном 42-м турнире - $10,000 NL Hold'em 6-Handed. Этот успех стал крупнейшим в карьере нашего игрока, принеся и солидный денежный приз в размере $775,923!

Всего в турнире приняли участие 332 игрока, а за финальным столом кроме россиянина побывал еще и украинец Артем Металиди, занявшие 4-е итоговое место ($204,128).

«Турист» из Минска

Дмитрий Юрасов впервые засветился на покерных радарах в 2013 году, когда к нему пришли первые успехи как в онлайн покере, где он известен под ником «TyRusT», а также yurasov1990.

Уже в конце того года он занимает третье место в хайроллере ЕРТ в Праге ($243,237), а в 2016 году показывает еще один третий результат, но уже в «мейне» ЕРТ на Мальте ($209,582).

Таким образом, вместе с призовыми WSOP общая сумма его призовых в живых турнирах достигла $2,033,411!

Кстати, проживает Дмитрий Юрасов в Минске, и первое время его «считали» белорусским игроком.

Юбилей первого успеха

Невероятно, но первый отечественный браслет ровно 10 лет назад завоевал Александр Кравченко, выигравший турнир - $1500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better.

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Первопроходец.

Тогда в 2007 году покер только становился на ноги в России, и серия WSOP в Лас-Вегасе казалось чем-то нереальным, но успех Кравченко все изменил.

В 2008 и 2009 годах два браслета выиграл Виталий Лункин, став на тот момент главной звездой отечественного покера.

В 2010 году браслет WSOP завоевал Константин Пучков, доказавший, что возраст покеру не помеха, было бы желание!

На следующий год рекордный урожай браслетов собрали, как мы уже говорили ранее - Михаил Лахитов, Вячеслав Жуков и Максим Лыков.

Кстати, в 2012 году Жуков повторил свой успех, а годом позже на трон Вегаса взошел Владимир Щемелев, который неделю назад выиграл и свой второй браслет WSOP, равно как и первый взял Надар Кахмазов.

В 2014 году уровень нашего покера поддержал Алексей Билокур, а в 2015 отличился Алексей Маслак.

Прошлый год снова принес две виктории от Андрея Заиченко и Вячеслава Ортынского.

Следовательно, за 10 лет выступлений россиян на Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе добыто 16 золотых браслетов!

И это немало. Большим количество браслетов обладают лишь США, Канада, Германия, Великобритания, Австралия и Франция.

Однако не стоит забывать, что представители этих стран начали участвовать в Мировых сериях задолго до появления там наших игроков.

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