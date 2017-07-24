Они пытались сделать все, что могли, но это было вне их сил. Более 8 миллионов долларов ушло Скотту Блумштейну, ставшему победителем Главного события Мировой серии 2017 года.

Уроженец городка Морристаун из штата Нью-Джерси начал финальный стол в роли лидера, и лишь один раз позволил себе потерять этот статус на несколько раздач в первый день, когда удача еще улыбалась британскому ветерану Джону Хеспу.

Затем случилась всем уже известная раздача на 156 миллионов фишек, после которой Скотт Блумштейн методично добивал своих оппонентов, не оставляя им никаких шансов на успех.

Судьба была настолько благосклонна к Скотту, что даже в последней раздаче хедз-апа против Дэна Отта у него были лишь три аута, но и этого оказалось достаточно.

«Я все еще в шоке», - заявил после окончания турнира Блумштейн, - «я даже не могу подобрать слов, что описать свои чувства. Я просто люблю покер, а это победа – мой священный Грааль».

Отметим, что американец стал первым победителем «мейна» с 2007 года, который прошел сразу же после WSOP.

Ибо не так давно организаторы серии решили убрать «Ноябрьскую девятку», которая почти десяток лет олицетворяла битву за титул чемпиона мира по покеру.

Что до его соперника по хедз-апу, то Дэн Отт родом из Алтуны (штат Пенсильвания), и второе место в турнире принесло ему $4,700,000.

WSOP-2017, Главное событие

Выплаты финального стола:

1. Скотт Блумштайн (США) — $8,150,000

2. Дэн Отт (США) — $4,700,000

3. Бенжамин Поллак (Франция) — $3,500,000

4. Джон Хесп (Великобритания) — $2,600,000

5. Антуан Сау (Франция) — $2,000,000

6. Брайан Пиккиоли (США) — $1,675,000

7. Дамиан Салас (Аргентина) — $1,425,000

8. Джек Синклер (Великобритания) — $1,200,000

9. Бен Ламб (США) — $1,000,000

Поллак стал лишь третьим

Последняя надежда Европы за этим финальным столом француз Бенжамин Поллак долго время шел со вторым стеком, и его участие в хедз-апе казалось довольно предрешенным.

Дэн Отт - второе место.

Однако все решила большая раздача на троих с участие Блумштейна и Отта. У француза был стек в 35 миллионов фишек, а у Отта – 45 миллионов.

Поллак:

Дэн Отт:

Скотт Блумштайн:

В итоге все пошли олл-ин еще на префлопе, и у чиплидера был отличный шанс выбить из турнира сразу двоих противников.

Но «вмешался» дилер, выдавший на флопе короля, а терн и ривер оказались бланковыми.

В результате Отт забрал огромный банк в 100 миллионов с лишним, а Поллак отправился в кассу за своими 3,5 миллиона долларов.

Хесп «дожил» до Дня 3

Формально британский пенсионер и любитель покера играть в День 3 уже не мог, ибо он вылетел по конец второго дня финального стола, получив при этом нереальные для него 2,6 миллиона долларов.

Джон Хесп объявляет третий день.

Однако колоритный Джон Хесп настолько понравился всем, что ему разрешили выйти в центра зала и на третий день, чтобы дать старт решающему покерному сражению с традиционной фразы – «Shuffle up and Deal»!

Кстати, после игры британец в интервью PokerListings заявил, что у него нет планов становится теперь покерным профессионалом, но парочку турниров в этом году он еще сыграет.

Наверняка, мы увидим Хеспа за столами европейского WSOPE, который пройдет предстоящей осенью в чешском Розвадове, куда серию смог привезти владелец местного King’s Casino Леон Цукерник. Но об этом мы расскажем в следующий раз.

Сейчас же поздравляем чемпиона и до новых встреч на Мировой серии!