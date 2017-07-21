С самого начала «финалки» британский пенсионер-любитель Джон Хесп уверенно выглядел, методично наращивая свой стек.
Тем более что уже в пятой раздаче дня вылетел один из самых опытных игроков финала американец Бен Ламб (призовые за 9-е место – ровно 1 миллион долларов), а стек Хеспа дошел вскоре до 123 миллионов фишек.
Фокус от дилера
А дальше случилась катастрофа. Шедший вторым Скотт Блумштейн получил от дилера пару тузов и пошел с открытым забралом на лидера.
Интервью с лидером.
На свою беду Хесп тоже получил сильную руку – «туз-десять», а дилер и вовсе решил «взорвать» ситуацию, положив на флопе на стол и туза, и десятку.
Хесп не мог выкинуть две топ-пары, а Блумштейна не мог проиграть с сетом тузов…
156 миллионов фишек (!) было в этом банке, который отправился в сторону представителя штата Нью-Джерси, получившему разом почти половину всех фишек финального стола.
В свою очередь Хесп откатился на предпоследнюю позицию в чипкаунте. Ему оставалось лишь разводить руками и сетовать на госпожу фортуну, которая жестко его продинамила.
Время поджимает
После этой битвы игра за финальным столом надолго успокоилась, и до конца дня мы увидели лишь один вылет. И снова не повезло англичанину.
На этот раз Джек Синклер неудачно выставился в олл-ин против американца Брайана Пиккиоли, закончив Главное событие на 8-м месте.
И если у Хеспа еще есть шанс отыграться, то Синклер больше своих $1,200,000 получить не сможет.
Вскоре после вылета организаторы решили приостановить игру, несмотря на ранее время в 11 вечера в Лас-Вегасе.
Причина проста – 4 игрока стали «коротышами» со стеками в районе 10 больших блайндов, а количество телетрансляций заказано на 2 дня еще. Выводы делайте сами.
WSOP-2017, Главное событие
Чипкаунт после первого дня финала:
1. Скотт Блумштейн (США) – 178,300,000
2. Бенжамин Поллак (Франция) – 77,525,000
3. Брайан Пиккиоли (США) – 35,750,000
4. Джон Хесп (Великобритания) – 22,475,000
5. Дэн Отт (США) – 16,350,000
6. Дамиан Салас (Аргентина) – 15,625,000
7. Антуан Сау (Франция) – 14,550,000
…8. Джон Синклер (Великобритания) – $1,200,000
…9. Бен Ламб (США) - $1,000,000
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