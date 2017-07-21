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WSOP-2017: Роковая раздача для Хеспа вошла в историю Мировой серии

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Джон Хесп... это случилось.
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Первый день финального стола Главного события WSOP-2017 стал настоящей катастрофой для британского любителя Джона Хеспа, который растерял почти весь свой лидерский стек в одной рекордной раздаче против Скотта Блумштейна.

С самого начала «финалки» британский пенсионер-любитель Джон Хесп уверенно выглядел, методично наращивая свой стек.

Тем более что уже в пятой раздаче дня вылетел один из самых опытных игроков финала американец Бен Ламб (призовые за 9-е место – ровно 1 миллион долларов), а стек Хеспа дошел вскоре до 123 миллионов фишек.

Фокус от дилера

А дальше случилась катастрофа. Шедший вторым Скотт Блумштейн получил от дилера пару тузов и пошел с открытым забралом на лидера.

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Интервью с лидером.

На свою беду Хесп тоже получил сильную руку – «туз-десять», а дилер и вовсе решил «взорвать» ситуацию, положив на флопе на стол и туза, и десятку.

Хесп не мог выкинуть две топ-пары, а Блумштейна не мог проиграть с сетом тузов…

156 миллионов фишек (!) было в этом банке, который отправился в сторону представителя штата Нью-Джерси, получившему разом почти половину всех фишек финального стола.

В свою очередь Хесп откатился на предпоследнюю позицию в чипкаунте. Ему оставалось лишь разводить руками и сетовать на госпожу фортуну, которая жестко его продинамила.

Время поджимает

После этой битвы игра за финальным столом надолго успокоилась, и до конца дня мы увидели лишь один вылет. И снова не повезло англичанину.

На этот раз Джек Синклер неудачно выставился в олл-ин против американца Брайана Пиккиоли, закончив Главное событие на 8-м месте.

И если у Хеспа еще есть шанс отыграться, то Синклер больше своих $1,200,000 получить не сможет.

Вскоре после вылета организаторы решили приостановить игру, несмотря на ранее время в 11 вечера в Лас-Вегасе.

Причина проста – 4 игрока стали «коротышами» со стеками в районе 10 больших блайндов, а количество телетрансляций заказано на 2 дня еще. Выводы делайте сами.

WSOP-2017, Главное событие

Чипкаунт после первого дня финала:

1. Скотт Блумштейн (США) – 178,300,000

2. Бенжамин Поллак (Франция) – 77,525,000

3. Брайан Пиккиоли (США) – 35,750,000

4. Джон Хесп (Великобритания) – 22,475,000

5. Дэн Отт (США) – 16,350,000

6. Дамиан Салас (Аргентина) – 15,625,000

7. Антуан Сау (Франция) – 14,550,000

 

…8. Джон Синклер (Великобритания) – $1,200,000

…9. Бен Ламб (США) - $1,000,000

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