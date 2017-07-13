Закончены по пять уровней игры во вторник и среду (Дни 2АВ и 2С) в казино «Рио» в Лас-Вегасе, а количество участников Главного события уменьшилось до 2,572 человек.

При том, что за столы в эти два дня сели более пяти тысяч игроков, лучшими из которых пока являются британцы Артан Дедуша и Лоуренс Бэйли, а также местный игрок Мики Крафт, набравшие по 600k+ фишек за «вторые дни».

Так что до баббла еще далеко, а все вместе выжившие игроки начнут играть с четверга, когда наступит День 3 без каких-либо приставок А, В или С.

Николаев и Тимофеев держат уровень

Хорошо выступив в первый стартовый день, Никита Николаев уверенно прошел и второй, сохраняя высокую позицию (27-е место) с 384,000 фишек.

Тоже самое относится и к Денису Тимофееву, который играл на день позже, и также сохранил место среди лидеров со стеком в 498,000 фишек.

Ближе всех к нему из остальных наших игроков Артем Кобылинский (351,200) и Михаил Коротких со стеком в 303,6 тысячи фишек, которого достаточно для места в последней десятке первой сотни участников.

Также крупные стеки у Алексея Бойко (298,000), Игоря Сойко (280,000), Андрея Заиченко (275,600), Федора Трунцева (228,100), Константина Пучкова (200,100), Александра Гофмана (184,300) и Андрея Патейчука (175,000).

Менее удачно пока дела складываются у Виталия Лункина (84,000), Михаила Семина (73,900), Максима Лыкова (53,900), но они, с другой стороны, еще в строю.

Всего же наших игроков в чипкаунте значится еще больше двух десятков, а значит и ожидания наши довольно велики.

Звездные потери

Говорить о тех, кто еще играет непросто, ибо речь идет от сотнях звезд и не очень покерного мира.

Так что поговорим о тех, для кого турнир уже закончен, тем более, что первым номер тут идет сам Дэниел Негреану.

Великий канадец вылетел в последний уровень Дня 2С, выставившись с 7-7 против 6-6 оппонента, которому на ривере закрылся флеш. Снова мечта Негреану откладывается на год.

«Прославился» вчера и Фил Хельмут, которого соперник заблефовал олл-ином по флеш-дро. Не ожидавший такого Хельмут нецензурно обругал противника, а вскоре вылетел в одно из следующих выставлений.

Впрочем, ранее компанию ему составил и действующий чемпион мира Куи Нгуен, решивший, что его топ-пары хватит против флеш-дро противника. Не хватило.

Итак, у нас будет новый чемпион мира, но это не сюрприз.

К слову о чемпионах: уже покинули «мейн» и его тезки по 2010 году – Джонатан Дюхамель и по 2014 – Мартин Якобсон.

Не прошло дальше и Гаэль Бауманн, эффектно выбившая на старте турнира Ванессу Селбст.

WSOP-2017, Главное событие

Топ-15 чипкаунта накануне Дня 3:

1. Артан Дедуша (Великобритания) – 680,000

2. Лоуренс Бэйли (Великобритания) – 618,000

3. Мики Крафт (США) – 608,100

4. Ричард Грико (Великобритания) – 564,800

5. Майкл Красиенко (США) – 561,300

6. Марчин Хмелевски (США) – 561,000

7. Скотт Андерсон (США) – 560,000

8. Сержио Кастелуччо (Италия) – 548,500

9. Сонни Франко (США) – 546,700

10. Михал Скленичка (Чехия) – 540,600

11. Тодор Кондевски (Австралия) – 529,100

12. Джошуа Текескай (США) – 526,300

13. Джозеф Конор (США) – 511,100

14. Райан Хьюджес (США) – 510,100

15. Денис Тимофеев (Россия) – 498,000

…56. Никита Николаев (Россия) – 384,000

…89. Артем Кобылинский (Украина) – 351,200

…167. Михаил Коротких (Россия) – 303,600

…169. Алексей Хорошенин (Украина) – 303,000