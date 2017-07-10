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WSOP-2017: Главное событие года набирает обороты

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МЕЧТА!
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В субботу в Лас-Вегасе пришло время Дня 1А в Главном событии Мировой серии по покеру.

Тысячи и тысячи игроков со всего мира стремятся попасть в число участников этого турнира, несмотря на высокий бай-ин в $10,000.

Впервые с 2008 года чемпион мира по покеру определится сразу во время Мировой серии, а не глубокой осенью во время «Ноябрьской девятки». Неоднозначный эксперимент ушел в историю, и теперь финальный стол будет сыгран 20-22 июля.

В этом году а «мейне» ожидаются участники из 85 стран, не считая множество знаменитостей и мировых звезд спорта.

Выше только небо

Надо ли говорить, что победа в Главном событие WSOP – это высшая точка карьеры для любого игрока в покер в мире. Ничего престижней просто нет.

Optimized NWM Nguyen Wins3
Куи Нгуен.

В 2016 году корону чемпиона мира выиграл американский игрок (и уроженец Вьетнама) по имени Куи Нгуен, получивший и более 8 миллионов долларов призовых.

В этом году следить за баталиями «мейна» будет еще проще и интересней, ибо каналы ESPN и ESPN2 покажут не менее 40 часов трансляций с главной арены, пусть и с 30-минутной задержкой (для честной игры).

Также будут доступны стримы на PokerGO канале в интернете.

Наши запрягают…

Надо ли говорить, что в первые два стартовых дня Главного события на старт вышли и десятки наших игроков со всего постсоветского пространства.

Не всем удалось пройти в День 2, а лучшим из оставшихся сейчас будем считать Никиту Николаева, у которого 30-й стек – 174,600 фишек.

Из остальных двух десятков «выживших» россиян отметим, что выше среднего стека (а это – 54 тысячи фишек) имеют и такие персоны, как Анатолий Филатов, Максим Лыков, Александр Гофман, Максим Паняк, Владимир Щемелев, Михаил Семин, Владимир Гешкенбейн и Виталий Лункин.

Впрочем, это пока еще ничего не значит и вся борьба еще впереди.

Лидер из Дании

Всего за два стартовых дня в турнире успели сыграть 2,959 человек, из которых в День 2 сумели пройти 1,643.

Впрочем, сегодня вечером в третий стартовый день ожидается самый большой наплыв игроков, так что мы вправе рассчитывать на итоговое число участников не менее 6 тысяч, а то и больше.

Лидирует же после двух дней датчанин Мортен Мортенсен, набивший стек в 276 тысяч фишек.

Chips 2017 WSOP 3
Места еще есть.

Ниже можно посмотреть Топ-10 сводного чипкаунта на текущий момент, согласно данным WSOP.com:

1. Мортен Мортенсен (Дания) – 276,000 (1а)

2. Ричард Дубини (Аргентина) – 254,500 (1в)

3. Сэм Графтон (Великобритания) – 231,600 (1а)

4. Серж Кекин (Франция) – 229,800 (1в)

5. Гриффин Эйбл (США) – 226,000 (1а)

6. Наоя Кихара (Япония) – 220,700 (1в)

7. Алан Шейн (США) – 218,000 (1в)

8. Брендон Майерс (США) – 216,000 (1в)

9. Тобиас Зиглер (Германия) – 215,300 (1в)

10. Йишен Ченг (Канада) – 214,400 (1в)

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