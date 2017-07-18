Покеру все возрасты покорны. И это подтвердилось в очередной раз.
Ведь одним из чиплидером «финалки» Главного события WSOP-2017 будет британский игрок Джон Хесп, недавно отметивший 64-летие!
Его стек составляет 85,700,000 фишек и это 107 больших блайндов.
Больше только у абсолютного лидера, которым являет 25-летний американец Скотт Блумштейн – 97,250 млн.
Таким образом, у этой пары игроков на двоих больше половины всех фишек за финальным столом!
Например, у идущего по стеку третьим француза Бенжамина Поллака лишь 35,175 миллиона фишек. Почувствуйте разницу.
Ривер подвел Саркисяна
Но вернемся к единственному россиянину, который начинал День 7 с 14-м стеком и старался играть очень дисциплинированно.
Не зашло Карену...
Забегая вперед, скажем, что ему это почти удалось.
Играя строго по карте он сумел добраться до стадии Топ-14, когда остаток стек в 6 млн фишек пошел в центр стола – олл-ин с малого блайнда с Q♦ 8♦.
К сожалению, британец Джек Синклер решил сыграть колл с 2♥ 2♠.
Флоп нашему игроку отлично подошел - Q♠ 9♥ 7♥, но затем дилер решил на терне внести интригу с 5♥, а ривер 6♥ окончательно похоронил все надежды на участие Карена за финальным столом.
За 14-е место наш игрок получил весьма солидную сумму призовых в 450 тысяч долларов.
Европа – США – 4:4, плюс Аргентина
Финальный стол Главного события WSOP-2017 получился довольно интернациональным, и за ним сыграют представители 4 стран - Франции, Великобритании, США и Аргентины.
И если выход четырех «звездно-полосатых» - это нормальное явление, то по два игрока из Франции и Великобритании за финальным столом явно выбиваются из общей тенденции.
Итак, всего на старт «мейна» в 2017 году вышли 7,221 участник, из которых оставшиеся 9 будут делить пару дюжин миллионов долларов.
Кстати, баббл-боем стал участник прошлогодней «финалки» Майкл Руан.
Чипкаунт финального стола:
- Скотт Блумштайн (США) – 97,250,000
- Джон Хесп (Великобритания) – 85,700,000
- Бенжамин Поллак (Франция)– 35,175,000
- Брайан Пиккиоли (США) – 33,800,000
- Дэн Отт (США) – 26,475,000
- Дамиан Салас (Аргентина) – 22,175,000
- Антуан Сау (Франция) – 21,750,000
- Джек Синклер (Великобритания)– 20,200,000
- Бен Ламб (США) – 18,050,000
Без «Ноябрьской девятки»
В 2017 году впервые за последние 10 лет мы не увидим «Ноябрьской девятки», ибо финальный стол Главного события WSOP пройдет уже в предстоящие выходные с 20-го по 22-июля, и воскресным днем мы уже будем знать имя нового чемпиона.
Победителю достанутся более 8 миллионов долларов, а всем участникам «финалки» уже гарантировано по одному миллиону.
Таблица призовых:
1 место - $8,150,000
2 место - $4,700,000
3 место - $3,500,000
4 место - 2,600,000
5 место - 2,000,000
6 место - $1,675,000
7 место - $1,425,000
8 место - $1,200,000
9 место - $1,000,000
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