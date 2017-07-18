Российский игрок Карен Саркисян не сумел пробиться Топ-9 Главного события Мировой серии 2017 года, закончив «мейн» на 14-м месте.

Покеру все возрасты покорны. И это подтвердилось в очередной раз.

Ведь одним из чиплидером «финалки» Главного события WSOP-2017 будет британский игрок Джон Хесп, недавно отметивший 64-летие!

Его стек составляет 85,700,000 фишек и это 107 больших блайндов.

Больше только у абсолютного лидера, которым являет 25-летний американец Скотт Блумштейн – 97,250 млн.

Таким образом, у этой пары игроков на двоих больше половины всех фишек за финальным столом!

Например, у идущего по стеку третьим француза Бенжамина Поллака лишь 35,175 миллиона фишек. Почувствуйте разницу.

Ривер подвел Саркисяна

Но вернемся к единственному россиянину, который начинал День 7 с 14-м стеком и старался играть очень дисциплинированно.

Не зашло Карену...

Забегая вперед, скажем, что ему это почти удалось.

Играя строго по карте он сумел добраться до стадии Топ-14, когда остаток стек в 6 млн фишек пошел в центр стола – олл-ин с малого блайнда с Q♦ 8♦.

К сожалению, британец Джек Синклер решил сыграть колл с 2♥ 2♠.

Флоп нашему игроку отлично подошел - Q♠ 9♥ 7♥, но затем дилер решил на терне внести интригу с 5♥, а ривер 6♥ окончательно похоронил все надежды на участие Карена за финальным столом.

За 14-е место наш игрок получил весьма солидную сумму призовых в 450 тысяч долларов.

Европа – США – 4:4, плюс Аргентина

Финальный стол Главного события WSOP-2017 получился довольно интернациональным, и за ним сыграют представители 4 стран - Франции, Великобритании, США и Аргентины.

И если выход четырех «звездно-полосатых» - это нормальное явление, то по два игрока из Франции и Великобритании за финальным столом явно выбиваются из общей тенденции.

Итак, всего на старт «мейна» в 2017 году вышли 7,221 участник, из которых оставшиеся 9 будут делить пару дюжин миллионов долларов.

Кстати, баббл-боем стал участник прошлогодней «финалки» Майкл Руан.

Чипкаунт финального стола:

Скотт Блумштайн (США) – 97,250,000

Джон Хесп (Великобритания) – 85,700,000

Бенжамин Поллак (Франция)– 35,175,000

Брайан Пиккиоли (США) – 33,800,000

Дэн Отт (США) – 26,475,000

Дамиан Салас (Аргентина) – 22,175,000

Антуан Сау (Франция) – 21,750,000

Джек Синклер (Великобритания)– 20,200,000

Бен Ламб (США) – 18,050,000

Без «Ноябрьской девятки»

В 2017 году впервые за последние 10 лет мы не увидим «Ноябрьской девятки», ибо финальный стол Главного события WSOP пройдет уже в предстоящие выходные с 20-го по 22-июля, и воскресным днем мы уже будем знать имя нового чемпиона.

Победителю достанутся более 8 миллионов долларов, а всем участникам «финалки» уже гарантировано по одному миллиону.

Таблица призовых:

1 место - $8,150,000

2 место - $4,700,000

3 место - $3,500,000

4 место - 2,600,000

5 место - 2,000,000

6 место - $1,675,000

7 место - $1,425,000

8 место - $1,200,000

9 место - $1,000,000