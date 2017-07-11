Всего в призовую зону попадут 1,084 игрока, а минимальная выплата составит 15,000 долларов.
Каждому участнику финального стола также гарантируется миллион призовых.
Последний раз в «мейне» WSOP было больше участников в 2010 году, когда чемпионом стал канадец Джонатан Дюхамель, а рекордные цифры замерли в ожидании с легендарного 2006 года, когда на гребне покерного бума первенствовал Джейми Голд.
Третий день за французом
Особо крупных стеков за День 1С не набил никто, но лидером стал французский игрок Жером Брион – 248,000.
Еще один представитель трехцветных Руди Сава, к слову, занимает четвертую строчку в протоколе, Топ-10 которого можно посмотреть ниже:
1. Жером Брион (Франция) – 248,000
2. Тайсон Мао – 242,800
3. Майкл Педли – 240,900
4. Руди Сава (Франция) – 238,600
5. Карл Кароденуто (США) – 237,800
6. Джейсон Манн (Канада) – 236,000
7. Эрик Натан (США) – 228,500
8. Дэниел Барри (США) – 224,500
9. Дэвид Тонман – 221,300
10. Адам Леви (США) – 220,700
Как там наши?
Нормально, рабочий процесс идет. На старт Дня 1С вышло немало отечественных представителей покерного цеха, а успешнее других выступил Денис Тимофеев, закончивший день с 13-м стеком (211,800).
Приличный стек в 128,000 (и это 35-е место в протоколе) и у Андрея Патейчука, который уже имеет дипран в «мейне» WSOP.
Выше среднего стеки имеют браслетоносцы Андрей Заиченко и Константин Пучков, а также в строю известные про, как Игорь Ярошевский, Дмитрий Юрасов, Николай Фаль и другие.
Тоже относится и к иностранным звездам покера, перечислять которых в рамках этой новости смысла не имеет.
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