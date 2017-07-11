Третий стартовый день Главного события на Мировой серии по покеру превзошел все ожидания, и за столами отметились в итоге 4,262 игрока!

Таким образом, нынешнее Главное событие станет третьим по количеству игроков за всю 48-летнюю историю серии WSOP в Лас-Вегасе.

Всего бай-ин в 10,000 долларов внесли в итоге 7,221 человек, что сформировало призовой фонд в размере $67,877,400.

С помощью простой арифметики мы получим вывод, что чемпиона мира по покеру 2017 года получит 8,15 миллиона долларов.

Кстати, если победителем станет игрок прошедший отбор на 888poker, то ему «восьмерки» выплатят бонус в 1,85 миллиона, чтобы гарантировать ровно 10 миллионов для «их чемпиона».

Всего в призовую зону попадут 1,084 игрока, а минимальная выплата составит 15,000 долларов.

Каждому участнику финального стола также гарантируется миллион призовых.

Последний раз в «мейне» WSOP было больше участников в 2010 году, когда чемпионом стал канадец Джонатан Дюхамель, а рекордные цифры замерли в ожидании с легендарного 2006 года, когда на гребне покерного бума первенствовал Джейми Голд.

Третий день за французом

Особо крупных стеков за День 1С не набил никто, но лидером стал французский игрок Жером Брион – 248,000.

Еще один представитель трехцветных Руди Сава, к слову, занимает четвертую строчку в протоколе, Топ-10 которого можно посмотреть ниже:

1. Жером Брион (Франция) – 248,000

2. Тайсон Мао – 242,800

3. Майкл Педли – 240,900

4. Руди Сава (Франция) – 238,600

5. Карл Кароденуто (США) – 237,800

6. Джейсон Манн (Канада) – 236,000

7. Эрик Натан (США) – 228,500

8. Дэниел Барри (США) – 224,500

9. Дэвид Тонман – 221,300

10. Адам Леви (США) – 220,700

Как там наши?

Нормально, рабочий процесс идет. На старт Дня 1С вышло немало отечественных представителей покерного цеха, а успешнее других выступил Денис Тимофеев, закончивший день с 13-м стеком (211,800).

Приличный стек в 128,000 (и это 35-е место в протоколе) и у Андрея Патейчука, который уже имеет дипран в «мейне» WSOP.

Выше среднего стеки имеют браслетоносцы Андрей Заиченко и Константин Пучков, а также в строю известные про, как Игорь Ярошевский, Дмитрий Юрасов, Николай Фаль и другие.

Тоже относится и к иностранным звездам покера, перечислять которых в рамках этой новости смысла не имеет.

Все самое интересное только начинается.

Селбст ставит рекорд

Хотя, для некоторых звезд покера «мейн» бывает и заканчивается во время первого же уровня, как это случилось с Ванессой Селбст.

Смотрите, как это было на видео ниже: