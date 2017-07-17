После Дня 6 в Главном событии Мировой серии по покеру остался только один представитель России, а также три участника предыдущих «Ноябрьских девяток».

Завтра днем по московскому времени мы узнаем всех участников финального стола «мейна» WSOP-2017.

Возможно, и мы верим в этом, одним из них станет москвич Карен Саркисян, пробивший в День 7 со стеком хоть и меньше среднего – 8,105 млн. фишек. Это 19-й результат среди 27 оставшихся игроков, и все шансы на успех еще есть.

Но в любом случае наш игрок гарантировал себе $263,532 призовых, что выглядит весьма весомо.

Попасть в последние три стола Главного события могли еще несколько россиян, но фортуна в День 6 от них отвернулась.

Ближе всех к Топ-27 был патриарх отечественного покера Виталий Лункин, занявший 87-е место. За этот «дипран» ему достались $72,514 из призового фонда.

Незадолго до этого борьбу в «мейне» прекратили Андрей Патейчук (111-е место), Руслан Газаев (113-е место) и Сергей Тихонов (154-е место) получившие по $53,247.

Наконец, отметим и 81-е место белоруса Игоря Сойки ($85,482).

Фам идет за вторым браслетом

Лидирует накануне Дня 7 в Главном событии американец Кристиан Фам, выигравший в 2015 году свой первый браслет WSOP. У него стек в 31,440,000.

Чиплидер накануне Дня 7 - Кристиан Фам.

Кстати, его браслет самый «свежий», ибо в конкурентах у него еще два местных браслетоносца. Однако Бен Ламб (4-й стек, 25,685,000) побеждал на WSOP в 2011 году, а Брайан Пиккиоли (10 место, 14,500,000) в 2013-м.

Только в отличие от последнего, Ламб успел побывать уже за финалкой «мейна» в том же 2011 году, заняв там 3-е место!

Также среди оставшихся игроков можно встретить и еще двух участников «Ноябрьских девяток» разных лет.

Во-первых, отметим Майкла Руана, который в прошлом году как вышел за финальный стол (4-е место), так все не сбавляет обороты и имеет шанс повторить рекорд Марка Ньюхауса, который два года подряд выходил в «Ноябрьскую девятку» (при этом мы не будем брать в расчет WSOP «до Манимейкера»).

В 2009 году в «Ноябрьской девятке» третье место занял француз Антуан Сау. Тогда он уступил место в хедз-апе легендарной парке Питер Истгейт – Иван Демидов, а спустя 8 лет все еще имеет шанс превзойти свой рекорд.

Европейцев большинство

Марсель Луске.

Удивительный факт: среди 27 оставшихся игроков 13 представляют Старый Свет, причем наиболее сильно от Европы выступила «команда Франции», которая представлена 4 (!) участниками.

Три игрока представляют Великобританию, а два – Германию.

Кроме России по одному представителю имеют еще Португалия, Голландия и Чехия.

При этом в чипкаунте можно найти двух аргентинцев и двух канадцев, а значит, игроков из США остается лишь 10 – меньше, чем европейцев. И это неожиданность.

Впрочем, уже завтра днем мы узнаем участников финального стола Главного события WSOP-2017, а тогда и будем мериться континентами.

WSOP Main Event, после Дня 6 (осталось 27 игроков):