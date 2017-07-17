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WSOP-2017: Карен Саркисян в Топ-27, последний из наших…

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Кто пройдет за финальный стол?
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После Дня 6 в Главном событии Мировой серии по покеру остался только один представитель России, а также три участника предыдущих «Ноябрьских девяток».

Завтра днем по московскому времени мы узнаем всех участников финального стола «мейна» WSOP-2017.

Возможно, и мы верим в этом, одним из них станет москвич Карен Саркисян, пробивший в День 7 со стеком хоть и меньше среднего – 8,105 млн. фишек. Это 19-й результат среди 27 оставшихся игроков, и все шансы на успех еще есть.

Но в любом случае наш игрок гарантировал себе $263,532 призовых, что выглядит весьма весомо.

Попасть в последние три стола Главного события могли еще несколько россиян, но фортуна в День 6 от них отвернулась.

Ближе всех к Топ-27 был патриарх отечественного покера Виталий Лункин, занявший 87-е место. За этот «дипран» ему достались $72,514 из призового фонда.

Незадолго до этого борьбу в «мейне» прекратили Андрей Патейчук (111-е место), Руслан Газаев (113-е место) и Сергей Тихонов (154-е место) получившие по $53,247.

Наконец, отметим и 81-е место белоруса Игоря Сойки ($85,482).

Фам идет за вторым браслетом

Лидирует накануне Дня 7 в Главном событии американец Кристиан Фам, выигравший в 2015 году свой первый браслет WSOP. У него стек в 31,440,000.

Optimized NWM Christian Pham 2 2
Чиплидер накануне Дня 7 - Кристиан Фам.

Кстати, его браслет самый «свежий», ибо в конкурентах у него еще два местных браслетоносца. Однако Бен Ламб (4-й стек, 25,685,000) побеждал на WSOP в 2011 году, а Брайан Пиккиоли (10 место, 14,500,000) в 2013-м.

Только в отличие от последнего, Ламб успел побывать уже за финалкой «мейна» в том же 2011 году, заняв там 3-е место!

Также среди оставшихся игроков можно встретить и еще двух участников «Ноябрьских девяток» разных лет.

Во-первых, отметим Майкла Руана, который в прошлом году как вышел за финальный стол (4-е место), так все не сбавляет обороты и имеет шанс повторить рекорд Марка Ньюхауса, который два года подряд выходил в «Ноябрьскую девятку» (при этом мы не будем брать в расчет WSOP «до Манимейкера»).

В 2009 году в «Ноябрьской девятке» третье место занял француз Антуан Сау. Тогда он уступил место в хедз-апе легендарной парке Питер Истгейт – Иван Демидов, а спустя 8 лет все еще имеет шанс превзойти свой рекорд.

Европейцев большинство

Marcel Luske
Марсель Луске.

Удивительный факт: среди 27 оставшихся игроков 13 представляют Старый Свет, причем наиболее сильно от Европы выступила «команда Франции», которая представлена 4 (!) участниками.

Три игрока представляют Великобританию, а два – Германию.

Кроме России по одному представителю имеют еще Португалия, Голландия и Чехия.

При этом в чипкаунте можно найти двух аргентинцев и двух канадцев, а значит, игроков из США остается лишь 10 – меньше, чем европейцев. И это неожиданность.

Впрочем, уже завтра днем мы узнаем участников финального стола Главного события WSOP-2017, а тогда и будем мериться континентами.

WSOP Main Event, после Дня 6 (осталось 27 игроков):

Место

Имя

Страна

Фишки

1

Кристиан Фам

США

31,440,000

2

Валентин Мессина

Франция

28,590,000

3

Джек Синклер

Великобритания

27,535,000

4

Бен Ламб

США

25,685,000

5

Педро Оливейра

Португалия

22,540,000

6

Джон Хесп

Великобритания

20,880,000

7

Рэнди Писан

США

18,370,000

8

Скотт Блумштайн

США

18,125,000

9

Ричард Дубини

Аргентина

14,975,000

10

Брайан Пиккиоли

US

14,500,000

11

Ричард Грико

Великобритания

13,760,000

12

Джонас Макофф

Канада

12,050,000

13

Майкл Красиенко

США

11,430,000

14

Робин Хегеле

Германия

11,150,000

15

Антуан Сау

Франция

9,945,000

16

Майкл Руан

США

9,340,000

17

Бенжамен Поллак

Франция

8,870,000

18

Александр Реар

Франция

8,580,000

19

Карен Саркисян

Россия

8,105,000

20

Дэн Отт

США

7,815,000

21

Дамиан Салас

Аргентина

7,800,000

22

Дэвид Гуэй

Канада

7,400,000

23

Скотт Стюарт

США

6,230,000

24

Флориан Ленерт

Германия

5,360,000

25

Джейк Бейзели

США

3,915,000

26

Марсель Луске

Голландия

2,990,000

27

Михал Скленичка

Чехия

2,230,000

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