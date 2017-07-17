Завтра днем по московскому времени мы узнаем всех участников финального стола «мейна» WSOP-2017.
Возможно, и мы верим в этом, одним из них станет москвич Карен Саркисян, пробивший в День 7 со стеком хоть и меньше среднего – 8,105 млн. фишек. Это 19-й результат среди 27 оставшихся игроков, и все шансы на успех еще есть.
Но в любом случае наш игрок гарантировал себе $263,532 призовых, что выглядит весьма весомо.
Попасть в последние три стола Главного события могли еще несколько россиян, но фортуна в День 6 от них отвернулась.
Ближе всех к Топ-27 был патриарх отечественного покера Виталий Лункин, занявший 87-е место. За этот «дипран» ему достались $72,514 из призового фонда.
Незадолго до этого борьбу в «мейне» прекратили Андрей Патейчук (111-е место), Руслан Газаев (113-е место) и Сергей Тихонов (154-е место) получившие по $53,247.
Наконец, отметим и 81-е место белоруса Игоря Сойки ($85,482).
Фам идет за вторым браслетом
Лидирует накануне Дня 7 в Главном событии американец Кристиан Фам, выигравший в 2015 году свой первый браслет WSOP. У него стек в 31,440,000.
Чиплидер накануне Дня 7 - Кристиан Фам.
Кстати, его браслет самый «свежий», ибо в конкурентах у него еще два местных браслетоносца. Однако Бен Ламб (4-й стек, 25,685,000) побеждал на WSOP в 2011 году, а Брайан Пиккиоли (10 место, 14,500,000) в 2013-м.
Только в отличие от последнего, Ламб успел побывать уже за финалкой «мейна» в том же 2011 году, заняв там 3-е место!
Также среди оставшихся игроков можно встретить и еще двух участников «Ноябрьских девяток» разных лет.
Во-первых, отметим Майкла Руана, который в прошлом году как вышел за финальный стол (4-е место), так все не сбавляет обороты и имеет шанс повторить рекорд Марка Ньюхауса, который два года подряд выходил в «Ноябрьскую девятку» (при этом мы не будем брать в расчет WSOP «до Манимейкера»).
В 2009 году в «Ноябрьской девятке» третье место занял француз Антуан Сау. Тогда он уступил место в хедз-апе легендарной парке Питер Истгейт – Иван Демидов, а спустя 8 лет все еще имеет шанс превзойти свой рекорд.
Европейцев большинство
Марсель Луске.
Удивительный факт: среди 27 оставшихся игроков 13 представляют Старый Свет, причем наиболее сильно от Европы выступила «команда Франции», которая представлена 4 (!) участниками.
Три игрока представляют Великобританию, а два – Германию.
Кроме России по одному представителю имеют еще Португалия, Голландия и Чехия.
При этом в чипкаунте можно найти двух аргентинцев и двух канадцев, а значит, игроков из США остается лишь 10 – меньше, чем европейцев. И это неожиданность.
Впрочем, уже завтра днем мы узнаем участников финального стола Главного события WSOP-2017, а тогда и будем мериться континентами.
WSOP Main Event, после Дня 6 (осталось 27 игроков):
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Фишки
|
1
|
Кристиан Фам
|
США
|
31,440,000
|
2
|
Валентин Мессина
|
Франция
|
28,590,000
|
3
|
Джек Синклер
|
Великобритания
|
27,535,000
|
4
|
Бен Ламб
|
США
|
25,685,000
|
5
|
Педро Оливейра
|
Португалия
|
22,540,000
|
6
|
Джон Хесп
|
Великобритания
|
20,880,000
|
7
|
Рэнди Писан
|
США
|
18,370,000
|
8
|
Скотт Блумштайн
|
США
|
18,125,000
|
9
|
Ричард Дубини
|
Аргентина
|
14,975,000
|
10
|
Брайан Пиккиоли
|
US
|
14,500,000
|
11
|
Ричард Грико
|
Великобритания
|
13,760,000
|
12
|
Джонас Макофф
|
Канада
|
12,050,000
|
13
|
Майкл Красиенко
|
США
|
11,430,000
|
14
|
Робин Хегеле
|
Германия
|
11,150,000
|
15
|
Антуан Сау
|
Франция
|
9,945,000
|
16
|
Майкл Руан
|
США
|
9,340,000
|
17
|
Бенжамен Поллак
|
Франция
|
8,870,000
|
18
|
Александр Реар
|
Франция
|
8,580,000
|
19
|
Карен Саркисян
|
Россия
|
8,105,000
|
20
|
Дэн Отт
|
США
|
7,815,000
|
21
|
Дамиан Салас
|
Аргентина
|
7,800,000
|
22
|
Дэвид Гуэй
|
Канада
|
7,400,000
|
23
|
Скотт Стюарт
|
США
|
6,230,000
|
24
|
Флориан Ленерт
|
Германия
|
5,360,000
|
25
|
Джейк Бейзели
|
США
|
3,915,000
|
26
|
Марсель Луске
|
Голландия
|
2,990,000
|
27
|
Михал Скленичка
|
Чехия
|
2,230,000
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