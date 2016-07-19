Через четыре месяца мы узнаем имя нового чемпиона мира по покеру, который и выиграет Главное событие Мировой серии - WSOP.

Кто им станет? Мы не знаем, но, чтобы вам было интересней, мы собрали только самые важные факты из их биографий, которые вы и найдете ниже.

Гриффин Бенджер (Канада)

Чипкаунт: 26,175,000 (7-е место)

26,175,000 (7-е место) Возраст: 31

31 Родной город: Торонто

Торонто Призовые в турнирах: $2,395,406

$2,395,406 Количество «кэшей» на WSOP: 13

13 Ник в онлайне: Flush_Entity

Flush_Entity Твиттер: @GriffinBenger

Легендарный игрок мира «Каунтер-страйк» перешел в покер на волне бума и уже вскоре достиг всех высот, став в 2006 году первым в рейтинге онлайн МТТ-шников.

Попутно успел выиграть первый сезон покерного ТВ-шоу «В клетке с акулами», переиграв в финале Майка Тинделла и получив за это 1 миллион долларов.

Также в 2014 году выиграл €10,000 Хайроллер на EPT Берлин (призовые €429,000).

Учился на факультете спортивной журналистики, совсем недавно вел прямые трансляции с онлайн-арены Global Poker League.

Как уроженец Торонто обожает хоккей и его любимую команду НХЛ – «Торонто Мейпл Ливз».

Клифф Джозефи (США)

Чипкаунт: 74,600,000 (1-е место)

74,600,000 (1-е место) Возраст: 51

51 Родной город: Суоссет (штат Нью-Йорк)

Суоссет (штат Нью-Йорк) Призовые в турнирах: $2,641,620

$2,641,620 Количество «кэшей» на WSOP : 17

: 17 Ник в онлайне: JohnnyBax

JohnnyBax Твиттер: @JohnnyBaxPoker

Выиграв по браслету Мировой серии в 2005 и 2013 годах, Джозефи остается не только успешным игроком, но и одним из крупнейших бэкеров по ту сторону океана.

И вот в свои 51 год он чиплидер самого престижного покерного турнира в мире, что довольно необычно для последних лет, когда «балом» стали править молодые и голодные до побед игроки.

Начинал свою карьеру работой на Уолл-стрит, прежде чем в 2003 года не столкнулся с покером в онлайне, посмотрев как играет его отец.

Всего за карьеру выиграл порядка 4 миллионов долларов, а в 2005 году был в шаге от признания игроком года.

Фернандо Понс (Испания)

Чипкаунт: 6,150,000 (9-е место)

6,150,000 (9-е место) Возраст: 37

37 Родной город: Пальма

Пальма Призовые в турнирах: $20,653

$20,653 Количество «кэшей» на WSOP: 0

0 Ник в онлайне: неизвестно

неизвестно Твиттер: @nandito1312

«Темная лошадка» из Испании во всех смыслах. Да, у него самый короткий стек за финальным столом, и известно, что он отобрался на WSOP через победу в 30-долларовом сателлите на 888poker.

Также факт – это первое выступление Понса на WSOP вообще, и в «мейне» в частности. И вот, миллион уже обеспечен.

Интересно, что он прибыл в Лас-Вегас лишь 10-го июля и планировал остаться лишь на 5 дней.

Женат, дочке 4 года.

Гордон Вайо (США)

Чипкаунт: 49,375,000 (3-е место)

49,375,000 (3-е место) Возраст: 27

27 Родной город: Блумингтон (штат Иллинойс)

Блумингтон (штат Иллинойс) Призовые в турнирах: $974,714

$974,714 Количество «кэшей» на WSOP: 26

26 Ник в онлайне: holla@yoboy

holla@yoboy Твиттер: @GordonVayo

Уроженец Иллинойса, но проживающий давно в Сан-Франциско, Вайо начал играть в покер в 16 лет на PokerStars, и спустя 10 лет он за финальным столом Главного события WSOP.

За эту декаду он 26 раз попадал на «финалки» в Лас-Вегасе, хотя его дебют в Live-покере состоялся лишь в 2009 году. До этого он успел выиграть в онлайне порядка 1,5 миллиона долларов.

Предыдущий лучший результат на WSOP – это 2-е место в $3,000 No Limit Hold'em Six-Handed Event в 2014, когда он заработал $314,535.

Куи Нгуен (США)

Чипкаунт: 67,925,000 (2-е место)

67,925,000 (2-е место) Возраст: 39

39 Родной город: Лас-Вегас (штат Невада)

Лас-Вегас (штат Невада) Призовые в турнирах: $52,986

$52,986 Количество «кэшей» на WSOP: 1

1 Ник в онлайне: неизвестно

неизвестно Твиттер: неизвестно

Выигравший лишь около 50 тысяч долларов за карьеру в покере, Нгуен не выглядит серьезной угрозой для профессионалов за финальным столом, но у него 140 больших блайндов, и это серьезно.

В последний, 7-й день Главного события, американец перешел на 25-й позиции среди 27 участников, и никто не ожидал, что вместо быстрого вылета последует столь крутой апстрик и второе место в чипкаунте «Ноябрьской девятки».

Чудеса, да и только. Тем более, что по пути он выбил из борьбы двух главных звезд Дня 7 – Тома Марчезе и Джеймса Обста.

Майкл Руан (США)

Чипкаунт: 31,600,000 (5-е место)

31,600,000 (5-е место) Возраст: 28

28 Родной город: Мэйвуд (штат Нью-Джерси)

Мэйвуд (штат Нью-Джерси) Призовые в турнирах: $44,962

$44,962 Количество «кэшей» на WSOP: 3

3 Ник в онлайне: неизвестно

неизвестно Твиттер: неизвестно

До попадания за финальный стол «мейна» WSOP, Руан был больше известне в мире покера своим арестом в 2012 году, когда он возвращался с РСА на Багамах.

Вместе с братом и кузеном они поделили 26 тысяч долларов наличными, не думаю о том, что любую сумму выше 10,000 долларов при выезде в Багам необходимо декларировать.

Тогда многие посмеялись над глупой историей, а наш герой провел сутки в тюрьме Багамских островов.

Но сейчас Руан на коне. Посмотрим, что будет дальше.

Кенни Халлерт (Бельгия)

Чипкаунт: 43,325,000 (4-е место)

43,325,000 (4-е место) Возраст: 34

34 Родной город: Хансбеке

Хансбеке Призовые в турнирах: $1,317,530

$1,317,530 Количество «кэшей» на WSOP: 22

22 Ник в онлайне: SpaceyFCB

SpaceyFCB Твиттер: @SpaceyFCB

Год назад за финальным столом уже играл бельгийский игрок – ветеран Пьер Невилль. И вот его сменит в ноябре в Лас-Вегасе еще один профессионал из этой маленькой, но очень покерной страны.

Кроме того, что Кенни является завсегдатаем покерных турниров в Европе, он еще успевает проводить дома серию Belgian Poker Challenge, которая имеет место быть в городах Намур и Спа.

Также в его послужном списке финальные столы турниров серий ЕРТ, UKIPT и Master Classics of Poker.

Словом, он может все, в том числе и выиграть «Ноябрьскую девятку». А может, и нет.

Войтех Ружичка (Чехия)

Чипкаунт: 27,300,000 (6-е место)

27,300,000 (6-е место) Возраст: 30

30 Родной город: Либерец

Либерец Призовые в турнирах: $1,149,027

$1,149,027 Количество «кэшей» на WSOP: 17

17 Ник в онлайне: Vojta_R

Vojta_R Твиттер: Vojta_R

Последний раз представитель Чехии играл за финальным столом Главного события WSOP в 2011 году, когда Мартин Стажко уступил в хедз-апе Пиусу Хайнцу.

Спустя пять лет возможность «отомстить» есть у одного из самых талантливых игроков его страны – Войтеха Ружички, который начинал День 7 в ранге чип-лидера.

Закрепиться на вершине ему не удалось, но и 6-й стек позволяет вести борьбу за победу.

Тем более, что в 2011 году Ружичка занял 2-е место в «мейне» WCOOP, получив порядка 710 тысяч долларов.

Джерри Вонг (США)

Чипкаунт: 10,175,000 (8-е место)

10,175,000 (8-е место) Возраст: 31

31 Родной город: Бруклин (Нью-Йорк)

Бруклин (Нью-Йорк) Призовые в турнирах: $1,317,539

$1,317,539 Количество «кэшей» на WSOP: 19

19 Ник в онлайне: Hummylun

Hummylun Твиттер: @HumLun

Стандартный покерный профессионал, который начал свою карьеру еще в 2008 году, выиграв с того времени только в онлайне порядка 3,3 миллиона долларов.

У Вонга есть хороший скилл и опыт игры, но очень маленький стек, который почти не оставляет возможности для маневра.

Кстати, в 2012 году он уже почти сделал «Ноябрьскую девятку», добравшись до 11-го места в Главном событии.