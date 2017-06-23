Мировая серия по покеру еще никогда не была так близко к тебе! Попасть в Главное событие можно прямо сейчас!

Ты уже попробовал пройти квалификацию?

Если нет, то сейчас лучший и последний момент – в этот уик-энд поездка на WSOP с участием в Главном событии разыгрывается на 888poker всего за 2 доллара.

Последний шанс!

Попасть через онлайн-сателлиты в Вегас можно только на 888poker, и есть несколько разных вариантов отбора на Мировую серию, два из которых по-прежнему доступны.

1) Путевка в $12,500 всего лишь за $2!

Все просто. Отправляйтесь в раздел BLAST-покер в лобби покер рума 888poker и найдите закладку с игрой за 2 доллара.

Если вам улыбнется удача, то может выпасть призовой джекпот в виде пакета участника WSOP за $12,500!

Самый простой вариант.

Это значит, что у вас будет 6 минут и 3 соперника, чтобы выиграть приключение если не все жизни, то самое покерное из них.

Поспешите, акция закончится уже в это воскресенье в 16.00 по московскому времени.

2) Степ-сателлиты

Система степ-сателлитов на 888poker призвана помочь любому игроку в воплощении его мечты. Можно начинать отбор с любого из этих уровней - 1c/10c/$1/$5/$30/$160 и $1,050, причем последний – это уже реальное сражение за пакет участника Главного события WSOP-2017.

Напомним, что в него входят не только бай-ин в Главное событие Мировой серии ($10,000) и проживание в отеле высшего класса, но и расходы на авиаперелет и, конечно же, вечеринки.

Финальный сателлит на WSOP-2017 пройдет уже в это воскресенье 25 июня в 23.30 по московскому времени. Бай-ин обычный - $1,050.

«Мейн» стартует 8 июля

В этом году Главное покерное событие во всех смыслах берет старт 8 июля. Всего будет три стартовых Дня 1s, а затем еще два Дня 2s. В каждый из них игра будет идти только по пять уровней: выжили – идете дальше.

Он это сделал, а вы?

Стартовый стек – 50,000 фишек. Каждый уровень длится по 120 минут, а начальный уровень – 75/150.

В прошлом году дольше всех в турнире продержался местный игрок Куи Нгуен, заработавший в итоге 8 миллионов долларов с небольшим.

На этот раз «Ноябрьской девятки» уже не будет, так что имя нового чемпиона мы узнаем уже ближе к концу июля.

Насколько такое решение оправдает себя мы узнаем уже совсем скоро, но по мнению большинства покерных звезд это был правильный ход.

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