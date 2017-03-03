В Лос-Анджелесе подходит к концу знаменитый L.A. Poker Classic с бай-ином в 10,000 долларов.

Это далеко не рядовой этап серии WPT, тем более что через месяц возьмет старт и итоговый чемпионат.

Впереди лишь финальный стол и одним из шести его участников стал Майк Секстон, пробивший в решающий день с предпоследним стеком в 1,165,000 фишек.

Впрочем, это составляет 39 больших блайндов, так что у Секстона есть все шансы на повторение успеха прошлого ноября, когда в Монреале он выиграл свой первый этап WPT.

Миллион за победу

Благодаря массивному полю и высокому бай-ину победитель турнира в Лос-Анджелесе получит $1,001 миллиона.

Это очень солидный приз, и пока ближе всего к нему Дэниел Штрелиц, имеющий огромный стек в 6,485,000 (216 ББ).

Упустить такое преимущество будет трудно, так как вторая позиции по количеству фишек на старте финалки у болгарина Симеона Найденова.

Однако его стек лишь 2,860,000 (95 ББ). Примерно такой же у Джесси Мартина.

К сожалению, не будет за финальным столом Дмитрия Урбановича, который вышел в предфинальный день с коротким стеком и раскрутиться не сумел.

В итоге у «нашего поляка» лишь 11-е место и $80,280 призовых.

Комментировать финальный стол будут Тони Данст и Винс Ван Паттен, а подробности игры можно будет найти на WPT live updates.

Что до Секстона, то за свою карьеру он выиграл более 6,1 миллиона долларов в живых турнирах, работая уже 14 лет комментатором на WPT.

Чипкаунт финального стола:

1. Дэниел Штрелиц – 6,485,000 (216 ББ)

2. Симеон Найденов – 2,860,000 (95 ББ)

3. Джесси Мартин – 2,540,000 (85 ББ)

4. Джаред Гринер – 1,895,000 (63 ББ)

5. Майк Секстон – 1,165,000 (39 ББ)

6. Ричард Турим – 680,000 (23 ББ)