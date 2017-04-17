Удивительное рядом: World Poker Tour и PokerStars Live – непримиримые соперники ранее – внедряют совместную акцию для игроков этапов в Монте-Карло и Амстердаме.

Итак, все те игроки, что примут участие в WPT Амстердам и PokerStars Championship Монте-Карло, могут заработать очки в специальный лидерборд, в котором будут разыграны призы на сумму в €19,600.

Победителю этого соревнования (читай – лидерборда) достанется пакет участника PokerStars Championship в Барселоне стоимостью в €7,500.

Напомним, что PokerStars Championship Монте-Карло пройдет с 25 апреля по 5 мая, а сразу за ним стартует и WPТ в Амстердаме (5-13 мая).

Плиска: «Горжусь таким сотрудничеством»

Видимо, прошли те времена, когда WPT и «старзы» боролись друг с другом за покерных игроков и звание лучшей покерной серии за пределами WSOP (иначе говоря – Лас-Вегаса).

Глава WPT Адам Плиска.

«Много лет мы сотрудничали вместе, что дать покерным игрокам лучшие турниры», - скромно заявил глава WPT Адам Плиска.

«Так что мы рады, что сейчас можем предложить наш совместный продукт – «PokerStars Championship WPT MonteDam Swing» - который позволит всем игрокам мирового класса принять участие в этом трехнедельном покерном состязании, начиная с 25 апреля в Монте-Карло».

В расписании обоих турниров значится не менее 80 турниров с самым широким диапазоном бай-инов и форматами различных видов покера.

«Это партнерство позволит многим игрокам отнестись с большим интересом к старту в других турнирах, с удовольствием отправившись в Амстердам после Монте-Карло», - рассказал директор PokerStars Live Эдгар Штюхли.

Ниже можно увидеть список турниров из лидерборда «MonteDam»:

€1,100 PokerStars National Championship Monte Carlo - 26-30 апреля

€5,300 PokerStars Championship Monte Carlo Main Event – 29 апреля- 5 мая

€1,500 WPTDeepStacks Amsterdam - 5-8 мая

€3,300 WPT Amsterdam Main Event - 9-13 мая

Список «призов» в лидерборде: