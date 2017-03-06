Остановить «дерзкого юношу» не сумел даже Майк Секстон, оказавшийся в финалке WPT второй раз за последние полгода.

Сыграв 78 раздач, Секстон пошел в олл-ин с карманными королями, но Штрелиц закрыл его с А-7.

Надо ли говорить, что юному игроку в этот день все заходило, и своего туза он поймал еще на флопе, отправив легендарного комментатора и ветерана WPT в кассу за призовыми деньгами за 4-е место.

Конечно, 300 тысяч долларов для Секстона хороший результат, но ожидал он явно большего, заняв тем временем второе место в рейтинге «Игрок года на WPT».

Не все было гладко

В хедз-ап Штрелиц, несмотря на все успехи, вышел со вторым стеком, имея лишь 7,1 миллиона фишек против 8,4 миллиона у болгарина Симеона Найденова.

Майк Секстон.

Однако он быстро вернул себе лидерство, а в финальной раздаче сумел собрать стрит со своими 5-4, в то время как у противника была только топ-пара (восьмерки).

В качестве компенсации за второе место Найденов получил $672,190.

Еще один из топ-профессионалов покера – гриндер в восточного побережья США – Джесси Мартин сумел занять только 5-е место, хотя многие прочили ему успех в Калифорнии.

Мартин имел весьма короткий стек и его попытка удвоиться с Q-6 оказалась неуспешной, ибо у Джареда Гринера на руках оказались все те же восьмерки.

В итоге Гринер добрался до стадии Топ-3, попас с А-Q под… восьмерки Найденова.

Всего в LAPT-2017 на старт вышли 521 участник, а ниже выплаты финального стола:

1. Дэниел Штрелиц – $1,001,110

2. Симеон Найденов – $672,190

3. Джаред Гринер – $431,340

4. Майк Секстон – $300,690

5. Джесси Мартин – $230,380

6. Ричард Турим – $191,490