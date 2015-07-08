В любой сфере в которой крутятся огромные деньги существую люди, которые могут оказывать определенное давление на происходящее и менять ситуацию в нужно им русле.

А вы не задумывались над тем, есть ли некие люди в мире покера, которые попросту руководят им и направляют его в нужно им русло? И поговорить не просто о людях которые «крутят» покер, но и тех, кто вставляет палки уже очень давно.

Многие могут догадаться, что главным лицом и первую строчку займет никто иной как президент и генеральный директор компании Amaya, которая содержит огромный бизнес под названием PokerStars и FullTilt, Давид Баазов.

О нем мы узнали в 2011, когда состоялась та самая громкая сделка или как ее еще называют сделка века в мире покера. Марк Шейнберг с отцом Исаем решили продать своего детище «PokerStars» и это предложение не завалялось в пыли. Покупателем стал канадский онлайн оператор «Amaya Gaming Group Inc», который отвалил за данный бизнес 4,9 миллиарда долларов.

С тех самых пор Давид Баазов находится в первых строчках рейтинга, влиятельных людей в мире покера.

Если на первой строчке расположился положительный герой покерного мира, то на второй естественно и безоговорочно находиться отрицательный герой. Им стал Шелдон Адельсон, о нем мы еще поговорим отдельно.

Шелдон Адельсон является генеральным директором сети казино Las Vegas Sands и является главным противником того, чтобы онлайн покер был возрождён в США.

На третей строчке разместились два человека Тай Стюарт и Джек Эффел, те самые люди, которые рулят покерным фестивалем в Лас Вегасе, а именно серий WSOP.

Следующим человеком, которого бы я поставил на четвертую строчку будет никто иной как Брайн Матингли генеральный директор 888poker. Благодаря действиям этого человека данный рум 888poker, вышел из тени на второю строчку по онлайн трафику игроков, а это очень крутое достижение.

Так же хотелось бы отметить президентов WPT Адама Плиска и Эдгара Стачли президента ЕРТ. Таких людей необходимо знать. Наверное, еще я бы отметил руководство bwin.party, ген. директора Норберта Тойфельбергера и Джефри Хааса, который с очень агрессивной политикой захватил онлайн трафик в штате Нью Джерси.

И закроет мой рейтинг никто иной как Даниэль Негреану, один из лучших профессионалов покера. Ведь он все-таки не зря носит прозвище посол покера и неплохо с этим справляется. А еще он очень неплохо играет в покер.

Вот, наверное, эти люди имеют огромное влияние в мире покера или хотя бы к ним могут прислушаться.

В следующий раз мы более плотно поговорим о человеке который занимает вторую строчку Шелдоне Адельсоне. До скорых встреч.