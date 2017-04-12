Посол покер рума бразилец Николау Вилла-Лобос играл много раз во втором по величине «воскреснике» 888poker.

Однако так долго оставаться в турнире ранее у него не получалось.

И вот талантливый бразилец сумел в эти выходные сделать дипран в Baby Whale, достигнув финального стола.

Выиграть в итоге ему не удалось, но 5-е место и $5,700 призовых не самый худший результат для Вилла-Лобоса.

Лучший “Baby Whale”, пока

«В МТТ-турнирах это точно было мое лучшее выступление», - скажет позже Николау.

«Не повезло на стадии Топ-7, когда моих дам переехали оппонент с А-К, причем спасительного туза он поймал на ривере. После пришлось менять стратегию, ибо стал коротышом за столом», - подвел он итоги.

Победителем турнира стал Стефан poker_mom74 Чюи, который выиграл почти 20 тысяч долларов в хедз-апе протви шведского игрока Mazigge.

Выплаты Топ-10 в «The Baby Whale»:

1. poker_mom 74 $19,350

2. Mazigge $14,500

3. DEOSONER $11,000

4. bignich09 $8,250

5. nicofellow $5,700

6. pimmelspeck $4,400

7. Onurb1ke $3,400

8. sonmonedass $2,400

9. Mcnugget123 $1,750

10. linbrau $1,500

После этого успеха Вилла-Лобос отправился на фестиваль 888poker в Барселону, где он надеется «увидеть полное игроков казино».

В Mega Deep знакомые люди

Крупнейший приз выходных достался в этот раз немецкому игроку _joinmystack, который затащил Mega Deep с полем в 654 игрока.

Интересно, что второе место в нем занял еще один немецкий игрок keybr, в прошлые выходные выигравший Sunday Challenge на 888poker.

The Mega Deep Топ-10:

1. _joinmystack $24,525

2. keybr $17,658

3. stckyfingers $13,080

4. trino11 $9,810

5. WadoIchimonj $6,867

6. dogspot $5,559

7. meat069 $4,251

8. varonislv $2,943

9. salue7 $1,844.28

10. tetraodon1 $1,438.80

Нитше в ударе.

Тэлбот и Нитше попали, а Мурман – нет

Успешно выступил в это воскресенье и новичок команды про-игроков покер рума Паркер 'tonkaaaa' Тэлбот, сделавший два финальных стола в Sunday Deepstack Monsoon и Octopus.

Не менее удачно выступил и мэтр – Доминик Нитше. На его счету также две финалки в $120k Mega Deep и $50k Crocodile.

А вот Крис Мурман по-прежнему не играет в турнирах с начала февраля, но недавно в твиттере написал, что на пасхальной неделе он вернется за столы в живом покере в Лондоне.

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