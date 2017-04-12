Однако так долго оставаться в турнире ранее у него не получалось.
И вот талантливый бразилец сумел в эти выходные сделать дипран в Baby Whale, достигнув финального стола.
Выиграть в итоге ему не удалось, но 5-е место и $5,700 призовых не самый худший результат для Вилла-Лобоса.
Лучший “Baby Whale”, пока
«В МТТ-турнирах это точно было мое лучшее выступление», - скажет позже Николау.
«Не повезло на стадии Топ-7, когда моих дам переехали оппонент с А-К, причем спасительного туза он поймал на ривере. После пришлось менять стратегию, ибо стал коротышом за столом», - подвел он итоги.
Победителем турнира стал Стефан poker_mom74 Чюи, который выиграл почти 20 тысяч долларов в хедз-апе протви шведского игрока Mazigge.
Выплаты Топ-10 в «The Baby Whale»:
- 1. poker_mom 74 $19,350
- 2. Mazigge $14,500
- 3. DEOSONER $11,000
- 4. bignich09 $8,250
- 5. nicofellow $5,700
- 6. pimmelspeck $4,400
- 7. Onurb1ke $3,400
- 8. sonmonedass $2,400
- 9. Mcnugget123 $1,750
- 10. linbrau $1,500
После этого успеха Вилла-Лобос отправился на фестиваль 888poker в Барселону, где он надеется «увидеть полное игроков казино».
В Mega Deep знакомые люди
Крупнейший приз выходных достался в этот раз немецкому игроку _joinmystack, который затащил Mega Deep с полем в 654 игрока.
Интересно, что второе место в нем занял еще один немецкий игрок keybr, в прошлые выходные выигравший Sunday Challenge на 888poker.
The Mega Deep Топ-10:
- 1. _joinmystack $24,525
- 2. keybr $17,658
- 3. stckyfingers $13,080
- 4. trino11 $9,810
- 5. WadoIchimonj $6,867
- 6. dogspot $5,559
- 7. meat069 $4,251
- 8. varonislv $2,943
- 9. salue7 $1,844.28
- 10. tetraodon1 $1,438.80
Нитше в ударе.
Тэлбот и Нитше попали, а Мурман – нет
Успешно выступил в это воскресенье и новичок команды про-игроков покер рума Паркер 'tonkaaaa' Тэлбот, сделавший два финальных стола в Sunday Deepstack Monsoon и Octopus.
Не менее удачно выступил и мэтр – Доминик Нитше. На его счету также две финалки в $120k Mega Deep и $50k Crocodile.
А вот Крис Мурман по-прежнему не играет в турнирах с начала февраля, но недавно в твиттере написал, что на пасхальной неделе он вернется за столы в живом покере в Лондоне.
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