Видео недели: Ошибка на миллион в финале «Колосса»
Даже лучшие игроки в покер в мире время от времени ошибаются при попытке прочитать выпавшую комбинацию карт. Так всегда было, и будет дальше.
Такие случаи, конечно, происходят нечасто, и далеко не в критических ситуациях. Однако в этом году на WSOP произошел весьма необычный инцидент.
Шанс, который меняет все
Организаторы нынешнего WSOP гарантировали, что турнир «Колосс» может изменить жизнь победителя полностью.
Судите сами: бай-ин в 565 долларов сулил 1 миллион долларов за победу, не считая престижного золотого браслета чемпиона серии.
В итоге, на старт вышли 21,613 участников, которые сформировали призовой фонд в размере 10,8 миллион долларов.
До хедз-апа мечты добрались двое игроков – американец Бенджамин Килайн и чех Иржи Хорак.
Сошлись две сильные руки
После долгого и нервного сражения в решающей битве на блайнда 1М/2М (когда у каждого участника хедз-апа оставалось примерно по 25 больших блайндов) произошло «это».
Хорак сделал рейз, Килайн переставил в олл-ин и чех сделал инста-колл.
У Килайна были а Хорак сделал ставку на
Смотрите на видео, что случилось дальше:
«Миллионер» на 10 секунд
Когда на флопе чех поймал «девятку», его поклонники воспряли духом, ведь теперь у Иржи было 5 аутов.
Они стали скандировать «туз» и «девять», и терн для них не был помехой. Однако, на деле «шестерка» дала Килайну пиковое флеш-дро.
Ривером выпал и все фанаты Хорака взревели от счастья, что чех выиграл.
Причем наш «герой» тоже успел в это поверить, и секунд 10 считал себя новым «миллионером», прежде чем директорат турнира не обратил его внимание на то, что выиграл то американец, которому злосчастный туз закрыл флеш-дро.
История покерной «золушки»
Что до Килайна, то ему тоже понадобилось несколько секунд, прежде, чем он осознал, что выиграл турнир, а не вылетел на 2-м месте.
После американец рассказал, что он никогда не чувствовал себя столь опустошенным, и ему казалось, что на победу в турнире он потратил целую вечность.
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