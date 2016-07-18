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Видео недели: Ошибка на миллион в финале «Колосса»

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18 Июль 2016, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Это - PokerListings Russia, детка!
Видео недели: Ошибка на миллион в финале «Колосса»

Даже лучшие игроки в покер в мире время от времени ошибаются при попытке прочитать выпавшую комбинацию карт. Так всегда было, и будет дальше.

Такие случаи, конечно, происходят нечасто, и далеко не в критических ситуациях. Однако в этом году на WSOP произошел весьма необычный инцидент.

Шанс, который меняет все

Keeline2

Организаторы нынешнего WSOP гарантировали, что турнир «Колосс» может изменить жизнь победителя полностью.

Судите сами: бай-ин в 565 долларов сулил 1 миллион долларов за победу, не считая престижного золотого браслета чемпиона серии.

В итоге, на старт вышли 21,613 участников, которые сформировали призовой фонд в размере 10,8 миллион долларов.

До хедз-апа мечты добрались двое игроков – американец Бенджамин Килайн и чех Иржи Хорак.

Сошлись две сильные руки

После долгого и нервного сражения в решающей битве на блайнда 1М/2М (когда у каждого участника хедз-апа оставалось примерно по 25 больших блайндов) произошло «это».

Хорак сделал рейз, Килайн переставил в олл-ин и чех сделал инста-колл.

У Килайна были     а Хорак сделал ставку на    

Смотрите на видео, что случилось дальше:

«Миллионер» на 10 секунд

Когда на флопе        чех поймал «девятку», его поклонники воспряли духом, ведь теперь у Иржи было 5 аутов.

Они стали скандировать «туз» и «девять», и терн   для них не был помехой. Однако, на деле «шестерка» дала Килайну пиковое флеш-дро.

Ривером выпал   и все фанаты Хорака взревели от счастья, что чех выиграл.

Причем наш «герой» тоже успел в это поверить, и секунд 10 считал себя новым «миллионером», прежде чем директорат турнира не обратил его внимание на то, что выиграл то американец, которому злосчастный туз закрыл флеш-дро.

celebration

История покерной «золушки»

Что до Килайна, то ему тоже понадобилось несколько секунд, прежде, чем он осознал, что выиграл турнир, а не вылетел на 2-м месте.

После американец рассказал, что он никогда не чувствовал себя столь опустошенным, и ему казалось, что на победу в турнире он потратил целую вечность.

Keelinewinner2

 

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