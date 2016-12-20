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Эра Европейского покерного тура – ЕРТ – завершена, а последним триумфатором стал голландский игрок Яспер Мейер ван Путтен. Россиянин Сергей Петрушевский занял лишь 4-е место за финальным столом.
Это был самый крупный «мейн» в истории ЕРТ в Праге, так что знаменитый покерный тур закончен на высокой ноте, хотя и все равно грустно.
Последнюю корону чемпиона в хедз-апе оспаривали голландец Яспер Мейер ван Путтен и венгр Мартон Чучор.
По условиям сделки между ними за первое место было оставлено €50,000, которые и ушли ван Путтену, получившему в итоге €699,300 призовых.
Венгру Чучору премия за второе место составила €630,000.
Итак, в Главном событии играли рекордные 1,192 участника. Вероятно, немало игроков хотели войти в истории и как двукратные победители ЕРТ наряду с Викторией Корен-Митчелл, но более такого не случилось.
Хотя за столами можно было видеть десятки победителей предыдущих этапов ЕРТ. Однако среди участников финального стола 6-макс их уже не было.
Впрочем, там и так было за кем посмотреть. Во-первых, известный американский игрок Дэвид Питерс, а также его соотечественница Саманта Коэн.
Во-вторых, сумел попасть за финалку и россиянин Сергей Петрушевский, компанию которому мог составить белорус Кирилл Родионов, занявший в итоге «лишь» 8-е место.
В итоге наш игрок занял 4-е место, сделав себе отличный новогодний подарок в 284,550 евро!
А в топ-3 произошел интересный момент: игроки долго обсуждали сделку, которая сорвалась по вине Питерса, потребовавшего себе больше денег, при том, что стек у него был наименьший.
Жадность сгубила американца, и вскоре он вылетел, «недобрав» почти 200,000 евро, которые мог получить при дележке.
Яспер Мейер ван Путтен:
Мартин Чучор:
Доска: --- ---
|
Место
|
Имя
|
Cтрана
|
Призовые
|
1
|
Яспер Мейер ван Путтен
|
Голландия
|
€699,300*
|
2
|
Мартон Чучор
|
Венгрия
|
€630,000*
|
3
|
Дэвид Питерс
|
США
|
€397,300
|
4
|
Сергей Петрушевский
|
Россия
|
€284,550
|
5
|
Мариус Гирс
|
Германия
|
€203,800
|
6
|
Саманта Коэн
|
США
|
€145,900
|
7
|
Давид Лопес Лласер
|
Испания
|
€104,510
|
8
|
Кирилл Родионов
|
Беларусь
|
€74,850
- За 13 сезонов общая сумма призовых в ЕРТ превысила… 1 миллиард долларов, причем это случилось именно на последнем ЕРТ Прага!
- Саманта Коэн стала первой девушкой за финальным столом с момента победы Виктории Корен на ЕРТ в Сан-Ремо, где она стала единственной двукратной чемпионкой тура.
- Сальваторе Бонавена был последним чемпионом ЕРТ, который имел шанс повторить успех в Праге. Он вылетел на 24-м месте.
- ТВ-трансляции под брендом «ЕРТ Live Stream» больше не будет. В меню появится «PokerStars TV».
- Дэвиду Питерсу необходимо было финишировать не ниже третьего места, чтобы стать «Игроком года по версии GPI». Он закончил «мейн» третьим.
- Ежедневный ЕРТ фриролл на PokerStars имел 30,000 мест в последний день. Все места были заняты еще за 80 минут до старта!
- Константин Пучков стал лучшим игроков в истории ЕРТ по количеству ИТМ. Он попадал «в деньги» 86 раз. Ближе всех к нему расположились Пьер Невилль (67) и Ян Бендик (63).
И вот и все. ЕРТ закончен и уже лишь часть истории покера.
Портал RussiaPokerNews благодарит всех, кто был с нами и следил за событиями Европейского покерного тура.
Впрочем, уже 6 января на Багамах начнется новая эра покера – PokerStars Championship, о котором мы будем рассказывать не менее пристально.
До встречи!
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