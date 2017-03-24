Мика Хяккинен стал покерным послом Unibet

Покер рум Unibet продолжает экспансию на рынке онлайн покера, и новым лицом компании (или одним из них) станет экс-чемпион мира в «Формуле-1» финский гонщик Мика Хяккинен, в свое время дважды подряд становившийся лучшим в 1998 и 1999 годах.

Тогда в конце 90-х его дуэли с Михаэлем Шумахером обрели статус легендарных сражений, но сейчас другие времена.

Задача для Мики – играть на живых покерных турнирах от Unibet, представлять покер рум в родной Финляндии и готовить инсайдерские материалы про «Формулу-1» в наши дни.

Возвращение в мир состязаний

У покер рума Unibet сейчас наблюдается четкая стратегия привлечения в покер не только игроков-любителей, но и знаменитостей из мира спорта, и особенно относительно похожих ареалов, как, например, киберспорт.

Впрочем, такие же меры предпринимают и их конкуренты.

Например, в PokerStars за последнее время подписали двух суперзвезд футбола – португальца Криштьяну Роналду и бразильца Неймара, а также экс-футболиста бразильской сборной Денилсона.

Блом на очереди?

Ранее на «старзов» батрачили теннисисты Рафаэль Надаль и Борис Беккер.

Что до финского игрока, то ранее Мика Хяккинен не был замечен за покерными столами крупных турниров, как и вообще не афишировал свою привязанность к игре.

Но, все меняется, и, возможно, один из быстрейших гонщиков в истории «Формулы-1» станет настоящим поклонником покера.

Кроме Хяккинена в строю послов от Unibet значатся на текущий момент Иан Сипмсон, Дара О’Кирни, Дэйв Лаппин, а также старая гвардия в лице Сэма Графтона и Шарлотт ван Брабандер.

Ходят слухи, что следующим активом Unibet может стать легенда онлайн покера Виктор «Isildur1» Блом, который недавно был замечен на Unibet Open в Копенгагене, но тогда дальше разговоров дело не заходило.

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А ниже можно посмотреть и первый тизер от Unibet с Миккой Хяккиненом: