С середины 70-х годов на телевидении США появились передачи о Мировой серии покера, а покерный ТВ комментатор с тех пор работает на каждом большом турнире. Опыт Михаила Кёрнера.

Журналисты, которые регулярно пишут о покере, существуют на самом деле примерно с 1970-х годов. Их деятельность, однако, была ограничена в Лас-Вегасе. Но иногда у бродячих журналистов получаются невероятно интересные статьи.

Отдельно рассматривать такое направление, как покерная журналистика, вероятно, слишком надуманно. Но все же есть представители пишущей гильдии, которые посвятили себя исключительно покеру.

Тем не менее, вместе с покерным бумом появилась необходимость узнать побольше об игроках. Об их достоинствах, их мире, течении турнирной недели, экзотических местах, где проводятся игры, и, конечно же, о богатой истории покера.

И большие сайты онлайн покера, и операторы поддержали появление частников на медиа сцене. Все началось с выходом первого тематического журнала на немецком языке.

Примерно в то же время — летом 2007 года — под редакцией Хорста Коха родился журнал «Poker-Tribune». Также на рынке появилось немецкое издание «Блеф» — еще один тематический журнал.

Оригинальные первые выпуски «Блефа» сегодня можно сделать предметом коллекционирования, как энциклопедию ошибок. Практически все содержимое было бесстыдно переведено с помощью онлайн переводчика Google с английского на немецкий. Статьи содержали странную тарабарщину.

Но вскоре в специализированные издания, такие как «Pokerblatt», «Royal Flush», «ACE-Magazin» и «donkmag» пришли подкованные писатели. Хотя и с некоторыми оговорками, этих авторов уже можно было назвать покерными журналистами. Одним из первых, прошедших весь путь покерной журналистики с самого начала, стал житель Регенсбурга Юрген Бахман.

37-летний игрок переехал двадцать лет назад из предместья Мариенбада, чтобы играть в блэк-джек или пятикарточный дро.

На рубеже нового тысячелетия Юрген Бахман приступил к изучению информатики и философии, а также свел первое знакомство с Техасским Холдэмом.

В 2004 году он основал «Spieler aus Leidenschaft» («Страстный игрок») — покерный клуб в Регенсбурге. Там и познакомился с владельцем магазина для гэмблеров Детлефом Эрхардом и покерным теоретиком Стефаном Кальхамером.

«В то время я уже был хорошо знаком с особенностями игры, но эти двое помогли мне получить более широкое представление о покере». И это оказалось весьма полезным в будущем.

В 2009 году Юрген Бахман получил шанс сыграть на WPT в Венеции. Ян Блэк, работающий покерным редактором в журнале, спросил его, не мог бы он написать отчет о событиях турнира.

«Писать я всегда любил. Оказалось, что это занятие доставляет мне радость. После этого опыта я сразу направился в журнал «Royal Flush», где до сих пор работаю, доказывая свою любовь на практике».

Преимуществом Бахмана стало то, что он был полу-профи, бывал на многих турнирах, по крайней мере локальных. Таким покерным журналистам намного проще и быстрее интегрироваться в игровое сообщество. С социальной точки зрения эта сцена была для него полностью открыта.

Это очень сложно: быть главным героем и тем, кто ведет повествование. Нужно быть очень осторожным в этих сферах.

«То, что ты продолжаешь оставаться частью сообщества, является одновременно и благословением, и проклятием покерных журналистов», — сказал Юрген Бахман.

«Вы должны быть очень осторожны с тем, что опубликуете в конце, потому что можете задеть интересы слишком многих. Игроки хотят хорошо выглядеть в покере. И не может быть речи о том, чтобы по-своему толковать карты, потому что нужно понимать всю сложность правовой ситуации. Все должно быть максимально прозрачным в рамках покерного сообщества. Если вы столкнулись с несколькими важными фигурами, даже получение определенной информации представляет особую сложность. Остается балансировать подобно канатоходцу».

Крупнейшего стимулом для Юргена Бахмана остается возможность путешествовать и огромное количество поездок. Тем не менее, покупать тексты стали меньше, так как с общим замедлением покерного бума даже самые популярные журналы исчезли со сцены. Остается лишь ориентироваться на тематические сайты.

Зато гонорары с течением времени у Юргена Бахмана стали больше, чем раньше. Несмотря на неплохие результаты в живых покерных турнирах, большая победа за ним ни разу не числилась. Пожалуй, поэтому простой житель Регенсбурга так и не стал профессиональным игроком. В 37 лет азартные игры как-то незаметно отошли на задний план. Зато осталась страсть к письменной форме. И, может быть, это даже лучше.

«Вы просто отмечаете в тексте, если вдруг у кого-то появляются дельные мысли о покере или, может быть, нет. Именно в этом отличие журналиста от обычного блоггера. Как раз в том, что вы можете дать всеобъемлющую картину, глубже понять происходящую ситуацию. Вы должны однообразные и довольно рутинные будни покерных игроков превратить в настоящую историю».

Получается, что Юрген Бахман должен решить, в какой сфере он себя представляет в будущем.

«Удо Гартенбах, например, делает абсолютно безумные вещи. У него получаются практически комедии. Такие покерные журналисты, как Гетц Шраге, давно создали свою нишу в искусстве писать. Его авторитетный турнирный охват таков, что не позволит ничего упустить из виду».

Однако, тем временем для Юргена Бахмана открылись другие двери. «От покерной журналистики я пришел к работе с мэйнстримовыми средствами массовой информации. И заметил, что мои увлечения позволили получить неплохой опыт, который сегодня очень сильно помогает мне в новой сфере».