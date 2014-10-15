Теперь большинство игроков в покер поняли, что избыточный вес, задымленные легкие, катастрофические показатели крови и хронические головные боли неизбежно оказывают негативное влияние на балансы. С тех пор все больше и больше игроков отдают предпочтение йоге и здоровому питанию. Они все чаще обращаются к покерному диетологу, который подбирает правильное питание, создаваемое специально для игроков в покер.

Для Анни Лепаж WSOP уже почти десять лет являются неотъемлемой частью жизни, занимает особое место в личном расписании. Лас-Вегас для нее родной город, и она пробилась здесь, начиная с 2004 года, заработав репутацию вполне сносного профессионального кэш-игрока.

Но с прошлого лета для нее все изменилось. Вместо того чтобы играть в покер в «Рио», Энни крутилась на кухне. На протяжении двух месяцев. Каждый день по двенадцать часов.

Она заботливо готовила, упаковывала в обеденные пакеты, подбирая меню лично для каждого. Нужно было подстроиться под вкусы и требования многочисленных игроков WSOP. Она создавала для них особые вегетарианские, безглютеновые, питательные блюда, лелея каждого профи, как собственного ребенка.

Энни Лепаж после WSOP 2012 приняла судьбоносное решение — сделать перерыв в покере. Это время она решила потратить на написание давно задуманной поваренной книги. В определенный момент стало очевидным, что у нее в жизни две страсти: институт питания и покер. И о чудо! Оказалось, что их можно прекрасно объединить.

Ее собственный бизнес проект складывался довольно успешно:

«Когда дело доходит до игры в покер, нужна пища, которая повышает концентрацию, силу и выносливость. Есть масса недиетических блюд, которые в огромных количествах поглощают покерные профи: жирные гамбургеры, пицца, бутерброды и кола. Но регулярно питаясь таким образом, они быстро заболевают. Но, похоже, такому образу жизни теперь все реже отдают предпочтение.»

Энни рассказывает о современных тенденциях в рамках покерного сообщества:

«Многие профи полностью изменили свой рацион только в последние два года. Особо стоит упомянуть таких игроков, как Даниэль Негреану, ElkY или Фил Айви. Посмотрев на них сегодня и сравнив с тем, что они ели и как выглядели пять лет назад, можно заметить огромную разницу. Те же, кто не изменился, и продолжает есть в учреждениях общественного питания, редко делают успехи в казино и больших покерных турнирах.»

И Энни Лепаж в начале новой карьеры встретилась в Лас-Вегас с игроками в покер. Оказалось, перед ней сразу открылось множество дверей.

«Я лично знала многих игроков в покер. Так что довольно большая клиентская база набралась практически сразу. И сразу стало ясно, что моя кухня вполне пройдет под потребности конкретных профи.»

Между тем Лепаж сама готовит весь день и затем поставляет еду. В помощь себе она взяла нескольких девочек. Практически все ее клиенты — игроки казино. Энни давно обеспечена длинным списком клиентов на каждый день.

Уже через несколько месяцев стало очевидно: спрос на здоровую, питательную, часто строго вегетарианскую пищу в мире покера огромен.

Еще Анни Лепаж планирует претворить в жизнь идею покерного кейтеринга, но пока еще этот план находится в зачаточном состоянии. Причина кроется в том, что это не столь выгодно, как может показаться. Да, игроки в покер платежеспособны и возможность произвести революцию в мире покерного питания есть. Но она все еще остается идеей.

Осознание принципов здорового питания в мире покера произошло давно. Но на данный момент нет особой структуры, недостаточно организованности. По обсуждениям на покерных форумах видно, что еще с начала 2012 года здоровое питание обсуждается достаточно интенсивно. Это одна из наиболее животрепещущих тем.

Но чтобы стать компетентным производителем и поставщиком в этой области, необходимо подобно Энни Лепаж плотно познакомиться с пищевыми вопросами, а также со спецификой покерного мира.

Босс «Annie`s Kitchen LV» выдвигает такие идеи:

«Прежде всего, нужно понять, что заставляет игроков долго «работать». При этом если они собираются принимать участие в турнире или сессии кэш-игр, абсолютно точно необходимо понять, в какой пище они будут нуждаться».

«Я пакую каждый день основные блюда или закуски, или продукты с высоким содержанием глюкозы. Благодаря этому игроки получают то, что необходимо организму. Но при этом если они остаются хотя бы немного голодными, это негативно сказывается на игре. Симптомы дефицита пищи плохо влияют на способность концентрироваться.»

«Даже процесс обслуживания имеет свои нюансы. Мы должны быть знакомы с практикой, чтобы знать, когда можно вмешаться и предложить еду. Есть суточные ритмы, моменты, когда нельзя вмешиваться в игру и так далее.»

Подход Анни Лепаж к кухне вызывает уважение. Даже людям, которые негативно относятся к игре в карты, которые не имеют никакого отношения к покеру, стоит воспользоваться советами опытного диетолога.

Есть несколько простых диетических трюков, которые Анни раскрывает совершенно бесплатно. Чтобы успешно играть в онлайн игры или в казино, нужно начинать день с завтрака, богатого белками и углеводами. Если хочется сохранить общий тонус и высокую концентрацию на весь день, стоит придерживаться блюд с бобами, зернами, коричневым рисом, овощами, морепродуктами, яйцами и постным мясом. Если говорить о напитках, то нет ничего лучше старой доброй водопроводной воды.