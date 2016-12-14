Невероятно, но факт. Последний в истории ЕРТ супер-хайроллер выиграл Леон Цукерник – глава King’s казино в Розвадове.

В хедз-апе он одолел британского про-игрока Чарли Каррела, получив за свои усилия €741,100.

Уходит целая эпоха…

В предстоящую неделю мы еще увидим много «последних» событий, ибо этот этап ЕРТ в Праге закроет 13-летнюю историю серии, ставшей одним из символов современного покера.

Стиа О'Двайер.

На этот раз желающих заплатить по 50 тысяч евро собралось лишь 49 человек, против 56 годом ранее.

Впрочем, в списке участников было достаточно известных персон: Стив О’Двайер, Айзек Хэкстон, Мустафа Канит, Владимир Трояновский, Макс Сильвер, Оле Шемион и многие другие.

Однако финальную главу писали другие люди – Цукерник и Каррел. Причем они оба сделали по ре-энтри, и, как видим, совсем не зря.

По ходу хедз-апа преимущество Цукерника достигало 3 к одному, пока не случилась и финальная раздача, в которой владелец казино имел на руках К-J против А-К Каррела, но фортуна последнему отказала в сотрудничестве.

Отметим и попадание за финальный стол россиянина Вячеслава Булдыгина, который занял 4-е место, получив порядка четверти миллиона евро за свои старания.

Интересно, что днем ранее он уже отметился попаданием в деньги в хайроллере за 10 тысяч евро (17 место).