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Цукерник: «Мы сделаем Розвадов Меккой покера в Европе»

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Леон Цукерник держит будущее казино в руках.
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Больше турниров, больше столов для покера, новый зал для игр и отель с иголочки – это только последние новинки в King’s Casino, которое уже является «покерным центром Европы» для многих известных игроков.

В зале местной покерной славы уже можно найти немало интересных трофеев: есть там и кубки, и скульптуры, но самые ценные экспонаты – браслеты серии WSOP.

Один из них принадлежит Федору Хольцу, который выиграл прошлым летом в Лас-Вегасе ивент $111,111 One Drop.

Второй еще более ценный. Его владельцем когда-то был Пиус Хайнц, немецкий игрок, что стал чемпионом мира в 2011 году.

К сожалению, для Хайнца, он еще до старта турнира продал большую часть своего бай-ина бэкерам, да и в дальнейшем его финансовые дела не принесли ему значимых успехов.

Впрочем, в коллекции наград не хватает и еще одного трофея, владелец которого… сам Леон Цукерник.

Напомним, что хозяин King’s Casino выиграл последний в истории ЕРТ €50k Суперхайроллер в Праге в декабре 2016 года, обещав отправить его сразу в музей казино.

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Браслет Хайнца.

«Я все еще любуюсь им дома, он слишком много для меня значит», - пояснил нам Цукерник, - «но скоро в музее для него найдется специальное место».

King’s Casino идет дальше

Итак, что же сейчас происходит в Розвадове?

Побывав на месте, мы сразу увидели очередное строительство. Кроме отеля, что будет открыт в августе рядом с казино, уже сейчас идут работы по закладке нового зала для игр.

«Здесь будет более 1,800 квадратных метров арены для игр, причем попасть сюда можно будет и напрямую из отеля. Столы для покера, блекджека и других карточных игр, а также VIP-зона».

«На стройке круглосуточно работают 150 человек, так что мы рассчитываем расширить казино даже до ввода в строй отеля».

«В итоге у нас в казино будет 180 столов для покера, а также любая карточная игра на ваш выбор, не считая многочисленных игровых автоматов, слотов и так далее. И естественно, что для наших игроков круглосуточно открыт бесплатный буфет с холодным и горячим питанием, так что наши планы весьма амбициозны».

Онлайн операторы в очереди

Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что «затерянное казино» на границе Чехии с Германией превратится в одно из крупнейших азартных мест Европы.

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Трофей 888poker.

Что там будут проходить покерные серии самых известных брендов, и все звезды игры будут стараться побывать в Розвадове, как в Лас-Вегасе.

О текущих масштабах рассказывает сам Цукерник: «У нас примерно 250,000 игроков за год, что дает нам оборот в 300 миллионов евро».

Что до серий, то недавно подписан контракт на проведение турниров WSOP Europe и WSOP Circiut, PartyPoker везет в апреле сюда свои «миллионы», а PokerStars проведет один из «Фестивалей» уже совсем скоро.

Наконец, фестиваль 888poker также побывал в Розвадове и, наверняка, еще сюда вернется.

«888 делают отличную работу по продвижению покера, становясь все более крупным игроков индустрии. Та неделя их фестиваля привлекла множество гостей и знаменитостей. Дюжины турниров на любой вкус, и все остались довольными».

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