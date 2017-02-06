„Trojanmouse“ выиграл турнир «Champion of Champions», а также про любовь на 888poker

А если вы любите покер, то у вас тоже может появиться такая возможность.

Но сначала об итоговом турнире “Champion of Champions”, который собрал за двумя столами 18 лучших игроков Super XL Series VII, чтобы раздать последних «слонов», включая и поездки на WSOP-2017.

Главный приз едет в Чехию

На кону стоял полный пакет участника WSOP-2017 стоимостью $12,500 (авиабилеты, проживание и участие в «мейне»), который по итогам турнира достался представителю Чехии под весьма забавным ником “trojanmouse”.

Второе место занял “GoFighTer”, не пустивший в хедз-апе канадца “Mindcrushers”.

Впрочем, оба этих игрока также поедут летом в Вегас, но сыграют не в Главном событии, а в турнире 888poker Crazy Eights, что также может круто изменить их жизнь в случае успеха.

Занявший четвертое место Фабрицио “DrMiKee” Гонзалес получил по итогам турнира лишь билет в онлайн ивенты на 888poker стоимостью $600.

Интересно, что “Trojanmouse” ухитрился выбить двух игроков в одной раздаче уже на втором уровне, когда у него были «короли», а соперники пошли ва-банк с «дамами» и «туз-пять».

Получив сразу крупнейший стек за столом, чешский игрок уверенно наращивал его, пока не попал в хедз-ап против белоруса “GoFighTer”.

Что до лидера «рейтинговой гонки серии», то “Mindcrushers” был близок к хедз-апу, но не сумел попасть в него.

Впрочем, многим он явно запомнился как лучший игрок этой серии.

Итак, теперь Super XL VII окончательно закончена, а внимание покерной аудитории сосредоточено на фестивале 888poker в Розвадове, который проходит в знаменитом King’s Casino.

Любовь, что еще надо?

А вы знаете, что на WSOP-2017 можно поехать лишь за 10 долларов, выиграв при этом пакет участника стоимостью $3,000?

Кара Скотт.

Все, что вам надо сделать – это депозит с промо-кодом LOVEWSOP.

Сделав его, вы получите два билета в новые ежедневные турниры - $500 WSOP 2017 Lovin'.

Победители каждого из них после соберутся в ивенте «Vegas Experience».

Этот турнир можно найти в лобби покер рума под именем «The $5,000 WSOP 2017 Lovin' Final Tournament».

Он пройдет 14 февраля в День Святого Валентина и кроме призового фонда в $2,000 там будет и поездка в Вегас на WSOP Crazy Eights стоимостью в $3,000.

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.