Игра пройдет в формате Техасского холдема с умеренным бай-ином в 50 евро. Кстати, будут возможны и неограниченные ребаи по 20 евро, а также один аддон за те же самые 20 евро.

Все эти деньги пойдут в специальный фонд Malta Community Chest Fund Foundation, а также для организации Heritage Malta, которая приложила немало усилий, чтобы этот турнир состоялся.

За 1 место – ЕРТ Прага

И, хотя это благотворительный турнир, не стоит думать, что игрокам в нем «ничего не светит» с точки зрения призовых.

Возвращение в Portomaso.

Конечно, прямых денежных выплат не будет, но PokerListings, PokerStars и Betsafe приготовили для игроков специальный «призовой фонд», в котором можно выиграть:

За 1 место – пакет участника ЕРТ Прага – 2016

За 2 место – бай-ин в «Битву за Мальту – 2017»

За 3 место – бай-ин в турнир StanleyBet

Отметим, что пакет участника ЕРТ Прага включает в себя не только бай-ин в Главное событие Eureka-тур стоимостью в 1,100 евро (9-13 декабря 2016 года), но и проживание в отеле, равно как и авиабилеты.

Помните, что предстоящий этап ЕРТ будет последним в истории Европейского покерного тура, так что благодаря PokerStars у вас есть отличная возможность вписать свое имя в историю.

За второе место в нашем благотворительном турнире полагается бай-ин стоимостью 550 евро в Главное событие «Битвы за Мальту – 2017».

Кстати, в этом году «Битва» снова собрала рекордные 1,813 участников, что позволило победителю – Роберту Берглунду из Швеции увезти домой главный приз в 160,000 евро!

Да, и во время благотворительного турнира до 23:00 будет работать Open-бар в казино.

Структура турнира: