Сегодня мы представляем вам наши видео хит-парад – «Топ-6», куда вошли только избранные материалы.
Это и лучшие документальные серии, и практическое пособие по домашней сборке покерного стола, а также видео с приключений нашей команды на крупнейших покерных турнирах, а также в свободное время.
И все же, начнем с лучшего. А тут, без сомнений, на первом месте нашего хит-парада будет 14-минутный документальный фильм о легендарном Стю Ангере, который в 1997-м году выиграла в третий раз Главное событие WSOP, но в поединке с самим собой оказался бессилен…
В этом видео вы все узнаете из уст очевидцев событий и лучших друзей Ангера – бэкера Билли Бакстера, дружившего с ним тогда Майка Секстона, и таких нерядовых персон в мире покера, как Фила Хельмута, Нолана Далла и Энди Блэка.
Послед двух побед на «мейнах» WSOP в 1980 и 1981 годах, звезда Стю Ангера засияла на небосводе Лас-Вегасе ярче других. Его по праву считали лучшим игроком в карты на тот момент, а может и вообще в истории.
Однако, как это часто бывает, ему не удалось пройти медные трубы и полтора десятка следующих лет Ангер провел, чередуя победы в карточных играх и «заливы денег» на скачках в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Впрочем, не будем больше о грустном.
Лучше отметим второе место хит-парада – «Прыжки со скалы» в Ванкувере, где компанию нашей команде составил известный покерный про Бен Вилинофски.
Однако, смотрите все своими глазами, это куда интересней!
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