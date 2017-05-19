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Майкл «The Grinder» Мизраки: «Мы – настоящая семья лудоманов»

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Майкл Мизраки: Всегда играйте в свою игру.
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Фестиваль покера 888Live в Барселоне, как и ожидалось, проходит с большим успехом.

В Главном сражении за победу сражаются 609 участников, которые сделали призовой фонд размером в €584,640.

А в гостях у нашего корреспондента легендарный игрок в покер из Америки, участник «Ноябрьской девятки» - Майкл Мизраки, который уже в третий раз приезжает на фестивали 888poker. Ранее он был в Лондоне и Розвадове, и вот – Барселона.

PokerListings: В чем разница между Лондоном и Барселоной для тебя, как американца?

Майкл Мизраки: Здесь солнце светит, там – нет.

PL: И…

ММ: Тут есть пляж, там – нет.

PL: …

ММ: Ладно, в Лондоне покер лучше, и больше выбор игр и мест. Словом, хотите заработать в покере – вам в Лондон. Хотите отдохнуть – отправляйтесь в Барселону, здесь ведь по сути только одно казино.

PL: Фамилия Мизраки – это бренд в покерном мире. Вы самая успешная семья в покере?

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Семья - это бренд!

ММ: У нас есть, чем гордиться, особенно мне и Робу. Брат Эрик также иногда играет, но больше он занимается организацией вечеринок в Вегасе, а Донни и вовсе больше диджей, чем игрок.

Наверное, самый крутой момент был в 2010 году, когда мы все вчетвером попали в деньги в «мейне» WSOP.

PL: Ни у кого в покере нет столько спонсоров, как у тебя. Чем ты их привлекаешь так?

ММ: (улыбается) Я просто круто выгляжу.

PL: Да ладно?

ММ: Серьезно. У меня отличный ник – The Grinder. Я выиграл множество турниров и постоянно «в деньгах». Наконец, я играю столько лет, что спонсоры сами ко мне тянутся.

PL: И последний из них это 888. Ты подписал контракт или в чем была идея?

ММ: Здесь я все же скорее гость, пусть и специально приглашенный. Но мне нравится посещать фестивали 888poker и вообще приезжать в Европу.

PL: Твои планы на WSOP?

ММ: Поеду, но количество турниров будет зависеть от ситуации. В идеале хотелось бы сыграть порядка 30 турниров.

PL: В этом году больше не будет «Ноябрьской девятки». Твое мнение?

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Всему свое время.

ММ: Это правильное решение. Все равно три месяца нельзя потратить на тренировки, слишком большое давление.

Да и для игроков так лучше, если уж поймал волну – то надо дальше играть, ловить свой момент.

PL: А что ты делал то время, когда стал участником «Ноябрьской девятки»?

ММ: Ничего не делал, и не старался как-то изменить свой стиль игры. Главное было оставаться собой, да и быть моим тренером, наверное, слишком сложно.

PL: Во время игры за финальным столом ты увидел, что кто-нибудь из игроков значительно изменил свой уровень или стиль игры?

ММ: Не думаю, но там было сыграно не так много раздач, чтобы сделать серьезный вывод.

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