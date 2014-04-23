Давайте выйдем за рамки реальности, переместимся на время во Францию и пофантазируем на тему: кто из героев жанра Sci-Fi был бы чемпионом в покере?

Почему именно Франция и что такое Sci-Fi?

Все очень просто – именно во Франции зародился жанр, позже получивший название «Science fiction» или «Научная фантастика». Основателем жанра считается Жюль Верн. Его сочинения конца 19 -го начала 20 века «Путешествие к центру Земли» (1864), «С Земли на Луну» (1865 год) и прочие бессмертные творения на много лет опередили прогресс.

Именно этот автор предсказал в своих трудах появление электрического стула, самолета, вертолета, космических кораблей и прочих вещей, которые изобрели только спустя многие годы.

В современной Франции было снято несколько значимых для жанра Sci-Fi картин, таких как "Алфавиль" Жана-Люка Годара и "Прямой репортаж о смерти" Бертрана Тавернье. Как бы то ни было, Париж стал одним из тех городов, который предпочитает научную фантастику, точнее один из ее жанров – киберпанк.

Будущее в стиле КИБЕРПАНК – погружаемся!

Итак, давайте попробуем пофантазировать и представить себе игру в покер в жанре киберпанк. Будущее через призму киберпанка представляется весьма унылым и серым: улицы будут мрачными в стиле нуар, смок и пар, струящийся из водопроводных люков, нищие и наркоманы, заполонившие темные аллеи, несмолкаемый рев сирен футуристических полицейских машин Ламборгини. Очень похоже на постапокалипсис.

Далее классическая сцена – слегка освещенный бар, который становится временным укрытием антигероев. А также это единственное место в городе, где можно выпустить пар и дать волю кулакам. Но прежде, чем начнется драка – партия в покер, инициатором которой будет наш любимый антигерой, для того, чтобы проявить свой ум и терпение.

Если должен остаться только один, почему бы вместо поднадоевших сцен на каком-нибудь заводе с неизменным выяснением отношений и разоблачениями не сыграть партию в покер, ставкой на которую будет сама жизнь?

Но вот вопрос: кто из известных персонажей научной фантастики выйдет победителем и не прибегнет к насилию или обману? Ниже мы привели список персонажей, которые смогут выиграть такой турнир.

1) Спок, "Звездный путь"

Спок, гибрид 2 различных рас: Человека и Вулканца. Крайне расчетливый, методичный и логичный мыслитель. Благодаря этим выдающимся качествам, а также его человеческому внешнему виду, он выглядит вполне нормально, но при этом его лицо не выражает абсолютно никаких эмоций.

Самый 100%-ный Pokerface. Скорее всего, игра будет уже фактически выиграна им, когда он взглянет на карты и скажет коронную фразу: "увлекательно". Шансов против игрока такого уровня у вас просто нет.

2) Терминатор, квадрилогия «Терминатор»

Если бы вам довелось сразиться с наводящим ужас своей мощью роботом Т-800 («Терминатор») или с другой моделью Кибердайн Систем - Т101 («Терминатор- 2»), то вы должны знать – нет способа их победить. Способные мгновенно обрабатывать информацию, эти машины лишены эмоций, с помощью которых можно прочитать карты оппонента. С таким долго не поиграешь.

Поэтому если вы встретитесь с ними лицом к лицу, я бы порекомендовал вам бежать как можно быстрее, разве что... у вас рядом не окажется гидравлического пресса, в который вы его сможете заманить и раздавить. Главное – не повторяйте ошибок и не оставляйте руку Терминатора торчащей из пресса.

3) Мастер Шеф, игра «Хало»

Серия игр «Хало» весьма известна и популярна во Франции. Появилась игра в 2001 году для X- Box. Сейчас размеры вселенной этой игры сопоставимы разве что со вселенной в «Звездных войнах». У главного героя, Джон 117, есть даже собственный турнир в его честь.

Натренированный, чтобы стать самым известным и лучшим героем во вселенной Хало, не из робкого десятка. Он быстрый, сильный, умный и во всех смыслах – смертоносный. По всей видимости, ему не особо знакомо слово "такт". Чёрт, да он даже готов рисковать своей жизнью, чтобы схватить "руку мертвеца".

4) Доктор. «Доктор Кто»

Один из самых успешных и продолжительных научно-фантастических сериалов за всю историю кинематографа, уверенно покоряющий планету. В покер с таким противников будет играть очень сложно. Ну как можно выиграть у человека (?), который знает будущее и может им управлять? Вот сядет он в свой инопланетный корабль, больше похожий на британскую полицейскую будку 60-х годов, посмотрит ваши карманные карты и вернется обратно за стол.

Да с ним ещё и спутники постоянно – молодые и красивые девушки, которые сделают всё, чтобы отвлечь от игры. Не смотря на то, что Доктор Кто выглядит как истинный джентльмен, не вздумайте обманывать его. Он борец за Правду и Справедливость. И он может прибегнуть к насилию, если ситуация потребует этого и джентльменством тут даже и не пахнет.

Но, чисто из интереса и красоты момента, он бы сыграл в партию – другую, в отличии от машины смерти Терминатора – тот бы и 2 минут за покерным столом не просидел.

5) Шелдон Купер «Теория большого взрыва»

Шелдон – персонаж молодежного сериала про ученых с очень высоким IQ. Но он человек – это не может не радовать! Не смотря на все свои открытия и достижения в науке, с точки зрения общественной жизни он абсолютный «ноль».

Эмоции, юмор и сарказм явно не его конек, он их просто не испытывает и не понимает. А вот просчитать вашу стратегию на сотни шагов вперед он может в доли секунды. Не самый приятный противник за покерным столом!

Да, шансов против таких персонажей даже у профи –игроков из числа людей просто нет. Интересно, а если бы эти герои сошлись в поединке друг против друга за покерным столом – на чей стороне была бы победа?