Знаете в чем заключается главная ошибка всех новичков, в том, что они не знают теорию, а выдвинутые теоремы в покере работали, работают и будут работать.

Наверное, сегодняшнее поколение покерных игроков даже и не слышало о таком понятии как фундаментальная теорема покера, которую вывел Дэвид Склански. Дословно она звучит как:

«Каждый раз, когда вы играете руку отлично от того способа, каким сыграли бы, если бы видели карты оппонента - он выигрывает; каждый раз, когда вы играете руку тем же способом, если бы видели карты оппонента - он проигрывает». «И наоборот, каждый раз, когда оппонент играет руку отлично от того способа, каким сыграл бы, если бы видел ваши карты - вы выигрываете; каждый раз, когда оппонент играет руку тем же способом, если бы видел ваши карты - вы проигрываете».

Кто-то может сказать, что это игроки старой школы и в те года игроки забавлялись подобными вещами и писали кучу книг. Но могу с уверенностью сказать, что он очень сильно заблуждается. Данная теорема является основой игры в покер и не важно к какой школе вы принадлежите к старой или новой школы. Как и в школе и в институте данную теорему необходимо знать и хоть как-то понимать. Я попробую донести ее до вас, так как сам ее воспринимаю.

В чем суть всего, вырезка из книги, которую я указал выше, может не всем быть понятна, а вот если ее перевести на язык по проще, то звучит она следующим образом.

Например, вы сели играть очередной турнир или кэш игру, но с одним условием, вы видите руки своих оппонентов. И понятное дело, что когда у вас сильная рука или слабая вам проще всего принимать то или иное решение.

Когда вам сдадут руку монстр, то вы понятное дело будете делать ставку и блеф вам особо много прибыли не принесет. И наоборот, когда у вас худшая рука, вы ее выкинете, если не сможете усилить на одной из улице.

Вывод из этого один, вы будете играть хорошо и прибыльно т.к. будете идти строго условиям фундаментальной теоремы покера. Но, это будет лишь в том случае, когда вы знаете какие карты у вашего оппонента. И естественно игра ваша не идеальна.

Чтобы ваша игра близка к идеальной, вы должны максимально точно определять диапазон рук вашего оппонента, а для этого необходимо собирать информацию о нем, о том, как он играет. Раньше не было ни каких программ для подобного сбора информации, да что там программ, раньше не было и интернета.

Уверен, что уже появились читатели, которые скажут ну и какой мне толк о том, что я ее знаю. Толк от нее очень простой, вы должны знать ее и тем самым максимально точно анализировать ваших соперников их игру и т.д. Могу еще добавить, что чем лучше мы понимаем наших соперников, тем ближе мы к идеалу.

И теорема эта не проста, как кажется с виду, у нее много неизвестных переменных. Покер — это игра с многими неизвестными, кто перед нами, как он реагирует на 3 бет или 4 бет, как он играет префлоп, какой диапазон он разыгрывает с той или иной позиции и как часто он блефует.

Вот на всем этом и основывается фундаментальная теорема покера.