На днях узнал о том, что Максим Лыков больше не будет представлять команду Pro PokerStars. Если кто не знает, то все письма приходящие российским игрокам были от его имени, точнее он всегда находился слева снизу.

Возможно, что нынешнее поколение и не знает даже кто это такой, а тем не менее это один из лучших игроков России. Но этого видимо не достаточно и руководство PokerStars решила не продлевать с ним контракт.

Максим отнеся к такому известию, как подобает профессионалу, он не критиковал и не осуждал руководство PokerStars. В команде PokerStars Максим был аж 2010 года, в те года все хотели быть как он. Этот тот игрок, который выигрывал. Сначала EPT, потом WSOP, далее его признали игроком года EPT. Что говорить, Максим Лыков это живая легенда.

И вот он теперь как не член команды PokerStars, а просто очень известный игрок. Почему с ним решили не продлевать контракт? На этот счет множество мнений. У меня на этот счет еще нет своей точки зрения. Многие говорят о том, что он не шибко сильно пиарит покер и PokerStars.

Ну, я не думаю, что Иван Демидов как то очень сильно этим занимается или кто-то другой игрок из команды PS. Таких как Даниэль Нигреану все пару человек, которые реально живут покером, продвигают его и т.д. так что дело тут не в продвижении PokerStars. Причины могут быть разные и нам не известные. Кто-то говорит, что из-за переезда в другую страну, ну, так это вообще полный бред.

Нет контракта, да и ладно. Помниться Исильдур спустя некоторое время решил расторгнуть контракт со старсами и ничего. Видимо Максим без особого азарта выполнял условия данного контракта вот и все. А как мы знаем, PokerStars нужен постоянный пафос и шумиха.

Теперь Максим «свободный человек» и может играть турниры по своему усмотрению и не париться по этому поводу, правда играть уже придётся на свои кровно заработанные деньги. А как играет Максим, то тут даже рассказывать не стоит, ему надо открывать школу и деньги ручьем потекут т.к. желающих получить советы и приемы от него предостаточно.

Так что не расстраиваемся и продолжаем болеть за наших на турнирах EPT, которые стартуют в самое ближайшее время. А нас впереди ждет WCOOP и там мы покажем всему миру как нужно играть в покер ))). Теперь снами Decay и возможно PokerStars пожалеют о том, что не стали продлевать контракт с ним.