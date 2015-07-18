Скотт Сэйвер, один из успешных игроков которого можно встретить в самых дорогих турнирах, но узнать, что-либо о нем, практически невозможно.

Не знаю как вам, а вот мне персона по имени Скотт Сэйвер очень интересна. Мы его постоянно встречаем на самых дорогих турнирах. И я обратил внимание, что он постоянно в призах. Что-то найти подробное о нем, очень сложно, это тайна покрытая мраком, но кое какую официальную информацию найти можно, но не более того.

Известно, что с игрой его познакомил ни кто иной, как сам Айзек Хэкстон в те года, когда он еще учился в одном из крутых университетов. Что самое интересно Скотт бросил работу в одном из крупных инвестиционных банков ради покера и как мы увидим чуть позже не зря. Чтобы вы сразу понимали о Скотте это человек, который планировал строить карьеру на Уолл-стрит.

Все для него началось в 2006 году, первый его приз за 19 место в одном из турниров серии WPT принес ему $9 700. И с тех пор его он регулярно попадает в призы. Уже в 2007 он переехал в Лас Вегас с Уолл-стрит и в 2008 взял свой браслет мировой серии и в придачу к нему сумму более $700 тысяч.

Какой-то конкретной информации с 2009 по 2010 год о Скотте найти не удалось, известно лишь то, что он покорял онлайн покер и жил за счет него. Но вот уже в следующем году в 2011 он пробивается за финальный стол турнира с взносом в $25k, все той же серии WPT и показывает мастер класс, забирая главный приз в размере более $1.6 млн. за первое место.

И с этих самых пор Скотт Сэйвер играет дорогие турниры. У него пошло все как по накатанной дороге. Игра в 2012 году в Вене принесла ему еще $500k, поездка на PCA в 2013 вылилась тем, что он тупо затащил турнир супер хайроллеров и забрал с собой сумму в размере $2 млн.

В 2014 году он решил вернуться на Багамы, и как оказалось не зря. Главное событие PCA принесло ему неплохие дивиденды за попадание на финальный стол и третье место в размере более $1 млн.

Ну а нынешний год у него самый прибыльный, только за половину 2015 года он заработал в сумме около $6 млн. Основную сумму он получил за второе место в турнире с бай-ином в $500k Super High Roller Bowl.

Его сумма официальных выигрышей уже перевалила за отметку в $9млн. Сколько он заработал в онлайн покер я найти не смог. Вообще Скотт Сэйвер загадочная фигура о которой очень мало информации, такое ощущение, что за этим следят и контролируют.