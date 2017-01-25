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Половина из 63 турниров Super XL Series на 888poker уже сыграна, но у вас еще есть шанс проявить себя, как это делают знаменитые игроки.
На данный момент все турниры «пробили» свои гарантии, а некоторые увеличили призовые фонды более чем в два раза по отношению к стартовым позициям.
У нас уже есть и первый двукратный чемпион серии, и игроки, попавшие за финальные столы по два и более раз, наконец, увидели мы в деле и чемпиона WSOP, и самого успешного турнирного игрока в истории онлайн покера.
Британец не просто хороший игрок в онлайн турнирах, он просто лучший в них. Судите сами, на его счету 20 «Тройных корон» и более 13 миллионов долларов призовых.
И вот он уже побывал за финальным столом Super XL Series, причем сделал это еще в турнире открытия с бай-ином в 109 долларов.
Всего в нем участвовали 1,033 игрока, сделавшие призовой фонд в $160 тысяч, что почти в два раза выше «гарантии».
«Я сам удивлен, ибо в последнее время мало играл в онлайн. А тут «финалка» сразу же в первом турнире. Хороший старт серии», - отметил Мурман.
Бывший чемпион WSOPE и победитель Гранд-финала серии ЕРТ испанец Адриан Матеос также успел засветиться на финалке текущей серии.
Причем он сделал это в свое стиле, выиграв Event #13, $215 NLHE, что принесло Матеосу, выступающему на 888poker под ником ADRI_ATM, приличную сумму в $34,524.
Всего в турнире, который длился более 14 часов, сыграли 959 участников.
«Круто! Я не играл в онлайне несколько месяцев и сразу победа. В общем, я очень доволен», - подвел итог сессии испанец.
На серии вообще происходит немало удивительных вещей.
Так, например, чешский игрок trojanmouse, успел попасть за финальные столы уже дважды, причем как турнире Открытия, так и в Super Turbo Event #3, заняв там 3-е и 5-е места соответственно.
Надо ли говорить, что этот день принес чеху более 20 тысяч долларов призовых и второе место в лидерборде серии на текущий момент.
Впрочем, его сумел превзойти перуанец Ренато Лезама (curioso24), который решил сыграть в двух параллельных турнирах по 55 долларов, и в обоих добрался до финального стола (4-е и 8-е места).
Он был близок к обещанной награде 888poker в 100 тысяч долларов (тому, кто выиграет эти оба турнира сразу), но теперь «утешиться» билетами в Главное событие и хайроллер серии Super XL Series.
В общем, оставайтесь с нами, серия продолжается.
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Чтобы принять участие в Super XL Series вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
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