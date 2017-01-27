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Успешная онлайн покер серия Super XL Series приближается к кульминации – Главному событию с гарантированным призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.
Серия бьет все рекорды популярности, а значит, 888poker отправит на WSOP еще больше игроков!
Итак, последний день серии Super XL Series на 888poker пройдет в ближайшее воскресенье 29 января, но в расписании помимо «мейна» есть ряд еще не менее интересных ивентов.
Впереди самое лучшее, а также специальный сателлит к Главному событию.
Немного о бай-инах. В Главное событие он стоит $1,050, затем следуют $160 Mini и $5 Micro, a также $109 Turbo и $75 Super Turbo турниры.
Большинство турниров Super XL Series, как мы уже говорили ранее, оказались весьма популярными, побив гарантии в два и более раз.
Впрочем, самым массивным с точки зрения призов стал $2,100 High Roller, который сформировал призовой фонд в размере более 400 тысяч долларов.
Победителем в нем мог стать представитель Уругвая Фабрицио “DrMikee” Гонзалес, который пробился за финальный стол серии уже в третий раз, но до титула снова не дошел.
Его обидчиком стал канадский игрок под ником “chut_up”, получивший чуть больше 87 тысяч долларов призовых.
Впрочем, суммарно Гонзалес, который также является и самым успешным онлайн игроком в истории Уругвая, заработал уже более 100 тысяч долларов на серии, добравшись до второго места в лидерборде.
Кстати лидирует в нем еще один представитель Канады – «Mindcrushers», выигравший уже два турнира на Super XL Series.
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
chut_up
|
Канада
|
$87,290
|
2
|
DrMiKee
|
Уругвай
|
$62,930
|
3
|
bsdas
|
Бразилия
|
$47,705
|
4
|
glezna23
|
Румыния
|
$35,525
|
5
|
WorldIsOurs
|
-
|
$24,360
|
6
|
Poelsetyv
|
Дания
|
$20,300
|
7
|
jba888
|
Коста-Рика
|
$16,240
|
8
|
tutten7
|
Швеция
|
$12,180
|
9
|
LAP1215
|
Великобритания
|
$8,120
По условиям серии ведется лидерборд на 888poker, и каждый из 50 топ-игроков будет вознагражден.
Игроки, занявшие в нем с 19-го по 50-е места, получат 55-долларовый билет в турниры, а те, кто займут места выше, возможно, получат призы способные изменить их жизнь.
Причина проста – первые 18 игроков примут участие в специальном турнире “Champion of Champions”, который пройдет в следующий вторник.
На кону уже не одна, а три (!) путевки игроков WSOP, который пройдет летом в Лас-Вегасе.
Победитель получит пакет участника Главного события стоимостью $12,500; занявшие второе и третье места игроки смогут сыграть в 888 Crazy с бай-ином в 1,050 долларов, который также пройдет во время серии WSOP/
Посмотреть на лидерборд можно здесь.
Расписание финального дня Super XL Series на 888poker:
|
Турнир:
|
Название
|
Бай-ин
|
54
|
Sunday Breeze
|
$55
|
55
|
Mega Deep
|
$215
|
56
|
Sunday Monsoon
|
$55
|
57
|
Main Event
|
$1050
|
58
|
Mini Main Event
|
$160
|
59
|
Micro Main Event
|
$5
|
60
|
Sunday Challenge
|
$90
|
61
|
Turbo Mega Deep
|
$215
|
62
|
Turbo Main Event
|
$109
|
63
|
Super Turbo Main Event
|
$75
Чтобы принять участие в Super XL Series вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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