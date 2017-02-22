Покерные иконы современности – Фил Хельмут и Дэниел Негреану – оказались среди 20 дополнительных участников Super High Roller Bowl, бай-ин в который составляет $300,000.

А вот Фила Айви – нет в нем.

Впрочем, в списке счастливчиков (ибо количество желающих было куда больше, чем мест за столами) присутствуют имена еще ряда звездных топ-про - Дэна Колмэна, Джейсона Мерсье, Дэна Смита, Джейсона Куна и Джастина Бономо, например.

Таким образом, 55 и 56 мест за столами турнира уже распределены, а приз за первое место составит весьма солидные 6 миллионов долларов.

Наших нет

Обидно, но в расширенном списке участников турнира нет ни одного представителя постсоветской школы покера.

Формально таким можно считать литовца Тони Джи, получившего личное приглашение на Super High Roller Bowl.

Отдуваться за наших будет Тони Джи.

И, хотя Тони сейчас даже представляет Литву в Европарламенте и прекрасно говорит по-русски, считать его «нашим» игроком достаточно сложно, ибо его покерная карьера развивалась по пути Австралия – Лас-Вегас – Европа.

Напомним, что ранее в этом турнире удачно выступал наш онлайн-хайроллер Тимофей «Trueteller» Кузнецов, но в этом году его среди участников нет.

Единственной представительницей женского пола за столами в казино Aria будет известная финансистка Лорин Робертс, дошедшая до 7-го места в WPT Five Diamond.

Также представлять мир бизнеса будут «почти про» Талал Шакерчи, любитель пари и «друг Билзеряна» Билл Перкинс, владелец King’s Casino в Розвадове Леон Цукерник и ряд других персон, имена которых нам ничего особого не скажут.

Факты о Super High Roller Bowl – 2017:

Время проведения: 28-31 мая

Арена: казино ARIA

Мест за столами: 56 (55 уже заняты)

Призовой фонд: $16,8 миллиона

За первое место: $6,000,000

Победитель SHRB-2016: Райнер Кемпе (Германия) – $5,000,000

Победитель SHRB-2015: Брайан Раст (США) – $8,000,000*

(*) бай-ин в 2015 году составлял $500,000.