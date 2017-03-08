Шестая годовщина «Шторма», который обычно предлагает за 11 долларов поучаствовать в дележке 300,000 долларов, близится.

В честь этого события 19 марта 2017 года на PokerStars «гарантия» на турнир будет увеличена до 1 миллиона долларов, а победитель получит не менее $100,000!

Надо ли говорить, что это в три раза больше обычного приза за первое место, а значит участие в турнире, где успех стоит в 9,000 раз больше бай-ина, является обязательным для любого любителя покера.

Более 10 миллионов входов за 6 лет

Как мы уже сказали, Sunday Storm сразу ворвался на небосвод лучших онлайн покер турниров, оставаясь там уже шесть лет.

Очень много денег.

На текущий момент в этом воскреснике сыграли порядка 1,2 миллиона клиентов PokerStars, сделавшие порядка 10 миллионов входов/бай-инов в турнир.

Кстати, бай-ин стоит лишь 11 долларов, но и его можно получить через множество сателлитов за еще более скромные деньги, а то и вовсе бесплатно (через фрироллы).

Три мега-сателлита к юбилейному Sunday Storm пройдут непосредственно 19 марта, и в них на кону будет 1,000 мест в основном турнире.

Бай-ин в сателлитах составит лишь $1,10.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.