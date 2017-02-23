Все любят распродажи. Получить необходимую вещь за меньшие деньги – это круто.

К сожалению, такие распродажи не длятся долго, так что нужно пользоваться моментом и не упустить удачу.

Итак, на 888poker стартует акция «SALE», которая продлится до конца воскресенья (26 февраля).

Кстати, именно в воскресенье проходит большинство самых интересных и популярных турниров, так называемые «воскресники» (Sunday majors) на 888poker, и теперь в них можно будет сыграть за 50% от стоимости обычного бай-ина.

В список турниров со скидкой входят:

$120,000 guaranteed Sunday Sale Mega Deep; обычный бай-ин $215, в это воскресенье только $109 ; начало в 20:30 по Москве

$120,000 guaranteed Sunday Sale Mega Deep; ; начало в 20:30 по Москве $50,000 guaranteed Sunday Sale Crocodile; обычный бай-ин $160, в это воскресенье только $80 ; начало в 20:30 по Москве

$50,000 guaranteed Sunday Sale Crocodile; ; начало в 20:30 по Москве $80,000 guaranteed Sunday Sale Challenge; обычный бай-ин $90, в это воскресенье только $55; начало в 22:30 по Москве

Чтобы сыграть в этих турнирах, вам необходимо внести бай-ин или попробовать свои силы в ежедневных сателлитах.

Все в ваших руках.

Например, сателлит к Challenge стоит $5, сателлит для Crocodile уже $8.80, а сателлит для Mega Deep имеет цену в $12.

Сателлиты на 888poker идут каждый день, а некоторые и чаще, чем раз в день.

Их легко найти в лобби покер рума под закладкой «Все игры-Турниры-Сателлиты».

Если у вас еще нет аккаунта на 888poker, то его можно сделать на странице обзора покер рума, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от RussiaPokerNews.