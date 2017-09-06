За свою победу он получил 111 тысяч евро, но главное в том, что Филипп Салевски сделал это не за компьютером.

Таким образом, немецкий игрок стал вершителем новой истории в чешском Розвадове, где в минувший уик-энд и проходил дебютный Sunday Million Live от PokerStars.

Всего в турнире приняли участие 5,045 игроков, как в онлайне, так и в офлайне, при рабочем бай-ине в 220 евро.

Свыше 500 игроков «в деньгах»

Благодаря огромному количеству игроков, каждый, кто прошел в День 2 – а это 512 человек – попал в деньги, где минимальная выплаты была на уровне €400.

А поскольку второй день турнира проходил в King’s Casino в чешском Розвадове, то большую часть поля составили немецкие, австрийский, словацкие и местные игроки.

Это Розвадов.

Однако в хедз-ап сумел пробиться представитель Италии Доминик Александер Кабас, который по итогам сделки на четверых сумел обеспечить себе €92,011 несмотря на поражение от Салевски.

Напомним, что первый Sunday Million Live проводился по следующей формуле: День 1 игрался в онлайне, и День 2, в который прошли 512 участников, проходил уже в Розвадове.

Всего в третий и финальный день турнира смогли пройти 27 человек, включая и чиплидера на тот момент Андрея Курдюкова из России, набившего стек в 13,5 миллионов фишек.

К сожалению, в решающий день наш игрок не смог продолжить столь уверенный дипран, закончив ивент на 5-м месте, что принесло ему почти 40 тысяч евро.

Общий призовой фонд турнира составил 1,1 миллиона евро, включая гарантированный миллион.

Таблица выплат финального стола:

1. Филипп Салевски — €111,674*

2. Доминик Кабас — €92,011*

3. Йозеф Коморны — €81,093*

4. Карел Коварик — €76,522*

5. Андрей Курдюков — €39,680

6. Вернер Натер — €29,000

7. Филип Зак — €21,400

8. Маркус Ковальски — €15,500

9. Патрик Фогельсангер — €11,300

*) По итогам сделки в Топ-4.

WCOOP уже стартовал!

А пока в чешском Розвадове был в разгаре «воскресный миллионник», на PokerStars пришло время дать старт Чемпионату мира по онлайн покер (WCOOP).

В течение трех недель будут разыгрываться миллионные призовые фонды и чемпионский браслет. Некоторые крупные турниры будут идти несколько дней.

Больше об онлайн покер сериях можно найти в этом сводном материале.

Чтобы принять участие во WCOOP вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.