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Как попасть в юбилейный Sunday Million: 12 вариантов от PokerStars

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Совсем скоро легендарный онлайн турнир отметит 11 лет в эфире, и в честь этого на PokerStars объявлен 10 миллионный гарантированный призовой фонд для главного «воскресника» индустрии.

Желающих сыграть в этом турнире всегда достаточно, но бай-ин в 215 долларов далеко не всем по карману.

Специально, чтобы привлечь в юбилейный Sunday Million как можно больше игроков, в PokerStars предлагают 12 вариантов квалификации к турниру, которые включают в себя сателлиты за 1 доллар, «спин-энд-гоу» вариант, а также МТТ-турниры и фрироллы.

Юбилейный и уже 11 по счету Sunday Million пройдет 2 апреля 2017 года.

Кстати, на этот раз вместо обычного фризаута у всех игроков будет возможность сделать до 3 ре-энтри (стоимость каждого равна бай-ину в $215).

Миллион за победу

Неудивительно, что в таком турнире сыграет вся мировая элита онлайн покера и не только.

Во-первых, победителю турнира будет гарантирован 1 миллион долларов, хотя на самом деле сумма призовых за первое место будет, наверняка, выше.

cash money4
Согласно статусу.

Так в прошлом году победитель юбилейного 10-го Sunday Million – канадец a.urli – получил лишь $970,000, но причиной была тому сделка в Топ-4.

Во-вторых, попасть в турнир смогут даже те, у кого банкролл либо вообще отсутствует, либо крайне незначителен в масштабах Sunday Million.

Словом, вас спасут фрироллы: главное - правильно их играть.

Всего на PokerStars пройдет три гипер-турбо фриролла, в каждом из которых будут разыграны по 200 мест в главный турнир, а также призовой фонд в 1,000 долларов.

Эти фрироллы пройдут 18 и 25 марта, а также 1 апреля. Для участия в них вам достаточно просто сделать аккаунт на PokerStars, и вы получите билет автоматически на ваш игровой счет.

Крупнейший традиционный сателлит - $11 Deadline Satellite - пройдет непосредственно перед турниром в 20:01 по Москве, и в нем будет гарантирована 1,000 мест в Sunday Million.

Время старта юбилейного турнира – 21:00 по Москве, 2 апреля 2017 года.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

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