Читатели PokerListings сделали свой выбор, отдав предпочтение вышеуказанным игрокам, которые произвели на них наибольшее впечатление за прошедший год. Поздравляем победителей, и надеемся увидеть их на «Битву за Мальту»!

В пятый раз премии PokerListings Spirit of Poker Awards нашли своих героев в рамках категорий - Most Inspiring Player (Самый вдохновляющий игрок), Rising Star (Восходящая звезда) и Living Legend (Живая легенда).

Выбор сделан, осталось лишь огласить результаты голосования наших читателей. Итак, победителями в 2017 году стали:

Most Inspiring Player – Лив Боэри (Великобритания)

– Лив Боэри (Великобритания) Rising Star – Эспен-Улен Йорстад (Норвегия)

– Эспен-Улен Йорстад (Норвегия) Living Legend – Пер Хильдебранд (Швеция)

Лив Боэри – Самый вдохновляющий игрок

Без шансов. Чистая победа Лив, за которую отдали свои голоса большинство читателей PokerListings.

Впрочем, удивляться нечему. Боэри почти десяток лет про-игрок PokerStars, победитель ЕРТ Сан-Ремо, основатель благотворительного покерного фонда REG (Raising for Effective Giving), астрофизик, «регуляр» фестиваля Burning Man в Неваде, а минувшим летом выиграла и первый браслет WSOP, сделав это в командном турнире вместе с Игорем Кургановым.

А еще она капитан команды Global Poker League из Лондона и… этот список, кажется, будет бесконечным.

Так что ее победа более, чем закономерна, о чем мы и рады сообщить.

Эспен-Улен Йорстад – Восходящая звезда

Из мира WorldofWarcraft за покерные столы - это традиционный путь для многих молодых игроков, но далеко не всем удается экстраполировать успехи гейминга в покере. Йорстаду удалось.

Интересно, что норвежцу 29 лет, и он является самым возрастным победителем категории «Восходящая звезда», но это лишь подчеркивает, что покер – это игра для каждого и в любой момент можно попробовать изменить свою жизнь с его помощью.

Последние годы Йорстад базируется на Мальте, но сейчас находится в путешествии по западному побережью США, играя время от времени в кэш-игры в покерных клубах Сиэтла и Сан-Франциско.

Также он ведет открытую покерную жизнь, делая влоги и ведя блог, так что много интересного можно узнать в режиме «лайв» о нем.

Пер Хильдебранд – Живая легенда

Это был хороший года для ветерана шведского покера, который совсем недавно был введен в шведский Зал славы покера, став четвертым местным игроков, удостоившимся столь высокой чести.

Видимо, наши читатели согласны с тем, что пришло время отметить вклад Хильдебранда, как игрока и покерного промоутера.

Официально покерная карьера шведа началась со второго места в чемпионате Европы, который проходил на Мальте в 1988 году. Кстати, победителем тогда стал норвежец Тор Хансен (обладатель премии «Живая легенда» в 2014 году)!

Крупнейший успех шведа – это Мировая серия 2005 года, когда он дошел до трех последних столов Главного события (во время успеха Джо Хашима), а также уступил в хедз-апе браслет в $10k 2-7 Championship.

Награду Spirit of Poker Awards на «Битве за Мальту»!

Церемония награждения Spirit of Poker Awards пройдет по традиции во время «Битвы за Мальту» в ноябре 2017 года.

В предыдущие годы к нам приезжали лауреаты премий – Фелипе Рамос, Умберто Бренес, Силье Нильсен, Тор Хансен, Пьер Невилль, Анатолий Филатов, Константин Пучков и многие другие.

Все победители уже лично приглашены на «Битву за Мальту» для участия в церемонии награждения.

Наши поздравления и до встречи на Мальте!