В пятый раз премии PokerListings Spirit of Poker Awards нашли своих героев в рамках категорий - Most Inspiring Player (Самый вдохновляющий игрок), Rising Star (Восходящая звезда) и Living Legend (Живая легенда).
Выбор сделан, осталось лишь огласить результаты голосования наших читателей. Итак, победителями в 2017 году стали:
- Most Inspiring Player – Лив Боэри (Великобритания)
- Rising Star – Эспен-Улен Йорстад (Норвегия)
- Living Legend – Пер Хильдебранд (Швеция)
Лив Боэри – Самый вдохновляющий игрок
Без шансов. Чистая победа Лив, за которую отдали свои голоса большинство читателей PokerListings.
Впрочем, удивляться нечему. Боэри почти десяток лет про-игрок PokerStars, победитель ЕРТ Сан-Ремо, основатель благотворительного покерного фонда REG (Raising for Effective Giving), астрофизик, «регуляр» фестиваля Burning Man в Неваде, а минувшим летом выиграла и первый браслет WSOP, сделав это в командном турнире вместе с Игорем Кургановым.
А еще она капитан команды Global Poker League из Лондона и… этот список, кажется, будет бесконечным.
Так что ее победа более, чем закономерна, о чем мы и рады сообщить.
Эспен-Улен Йорстад – Восходящая звезда
Из мира WorldofWarcraft за покерные столы - это традиционный путь для многих молодых игроков, но далеко не всем удается экстраполировать успехи гейминга в покере. Йорстаду удалось.
Интересно, что норвежцу 29 лет, и он является самым возрастным победителем категории «Восходящая звезда», но это лишь подчеркивает, что покер – это игра для каждого и в любой момент можно попробовать изменить свою жизнь с его помощью.
Последние годы Йорстад базируется на Мальте, но сейчас находится в путешествии по западному побережью США, играя время от времени в кэш-игры в покерных клубах Сиэтла и Сан-Франциско.
Также он ведет открытую покерную жизнь, делая влоги и ведя блог, так что много интересного можно узнать в режиме «лайв» о нем.
Пер Хильдебранд – Живая легенда
Это был хороший года для ветерана шведского покера, который совсем недавно был введен в шведский Зал славы покера, став четвертым местным игроков, удостоившимся столь высокой чести.
Видимо, наши читатели согласны с тем, что пришло время отметить вклад Хильдебранда, как игрока и покерного промоутера.
Официально покерная карьера шведа началась со второго места в чемпионате Европы, который проходил на Мальте в 1988 году. Кстати, победителем тогда стал норвежец Тор Хансен (обладатель премии «Живая легенда» в 2014 году)!
Крупнейший успех шведа – это Мировая серия 2005 года, когда он дошел до трех последних столов Главного события (во время успеха Джо Хашима), а также уступил в хедз-апе браслет в $10k 2-7 Championship.
Награду Spirit of Poker Awards на «Битве за Мальту»!
Церемония награждения Spirit of Poker Awards пройдет по традиции во время «Битвы за Мальту» в ноябре 2017 года.
В предыдущие годы к нам приезжали лауреаты премий – Фелипе Рамос, Умберто Бренес, Силье Нильсен, Тор Хансен, Пьер Невилль, Анатолий Филатов, Константин Пучков и многие другие.
Все победители уже лично приглашены на «Битву за Мальту» для участия в церемонии награждения.
Наши поздравления и до встречи на Мальте!
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев