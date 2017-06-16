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Шведская покерная принцесса сделала отличный подарок себе перед отлетом в Лас-Вегас, выйдя в хедз-ап главного недельного турнира на 888poker.
Теперь София Левгрен готова к сражениям в «городе грехов».
Напомним, что онлайн турнир под именем «Whale» проходит по воскресеньям на 888poker, имея не только гарантированный призовой фонд в размере 150,000 долларов, но и крупнейший бай-ин в покер руме – $1,050.
В минувший уик-энд за виртуальными столами турнира собрались 121 участник, что привело к призовому фонду в 168 тысяч долларов, из которых победителю было отведено чуть больше 38 тысяч.
Посол 888poker София Левгрен была в шаге от успеха, но после девяти часов игры в турнире была вынуждена довольствоваться вторым местом, уступив пальму первенства представителю Швейцарии под ником fishermen90.
Впрочем, это тоже очень хороший результат, ибо за столами собрались многие звезды – Доминик Нитше, Паркер Тэлбот, Джонатан Карамаликис,а также anteen, Gr33nApples, PKaiser, Graftekkel, Trollkonst8 и другие регуляры 888poker.
И пока София собиралась с силами, чтобы отправиться на Мировую серию по покеру в Лас-Вегас, мы задали ей несколько вопросов.
888: Почему ты решила сыграть в этом «ките»? Он для тебя особенный?
София Левгрен: Просто он мой самый любимый воскресный турнир в онлайне. Тем более, что две недели назад он получил новую структуру и я уже решила, что попробую сыграть. И сделала это!
Вообще в этом турнире очень сильное поле – много профессионалов и игроков из отборочных турниров. Так что это интересно и напряженно, количество три- и 4-бетов зашкаливает!
888: Это лучший для тебя результат в «ките»?
СЛ: Да, выше второго не получалось ранее, хотя один раз была на финалке, но тогда все закончилось на 4-м месте. Теперь осталось лишь выиграть его! Причем хорошо бы это сделать уже на следующей неделе, а!
888: Какая раздача в этом турнире тебе запомнилась больше всего? Если не трудно, то опиши ее подробней и поделись ходом своих размышлений.
СЛ: Одна действительно важная раздача и очень удачная случилась, когда я с А-9 выставилась против пары валетов, но на ривере собрала сет девяток. В итоге я удвоилась перед самым бабблом, что очень хорошо!
Затем отмечу раздачу в начале турнира, когда с парой карманных четверок я собрала фулл-хаус на ривере (доска - T3s4sQ3), сделав овербет. К счастью для меня у противника были K-T, и он сделал колл, позволив мне сильно нарастить стек.
888: Кто был самым сложным из игроков-соперников для тебя в поздней стадии турнира?
СЛ: Там было два очень крупных стека за столом (fishermen90 и pullztrigger), в то время как остальные четыре игрока были коротышами.
У меня же был стек средний, что вынуждало избегать ненужных сражений с этой парочкой в начале финального стола. Совершенно не хотела вылететь из турнира в каком-либо коинфлипе против них.
Так что я старалась играть по ICM-системе против коротких стеков. Например, Fishermen90 играл очень хорошо и держался лидеров финалки до ее конца, постоянно оказывая давление на остальных игроков.
В какой-то момент его преимущество в хедз-апе достигало 4-1, и я не сумела остановить его.
888: Что у тебя дальше в планах? Турниры или кэш-игра?
СЛ: В следующие десять дней я планирую сыграть очень много вживую, в кэш в Макао, а после этого отправлюсь в Лас-Вегас на WSOP. Ну и конечно по воскресеньям буду играть в онлайне крупные турниры в рамках подготовки к Мировой серии.
Там в Вегасе я намерена сыграть не менее 10 турниров в холдем, начиная с 24-го июня, когда берет старт MonsterStack, и до конца Главного события!
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