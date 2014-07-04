Пока на территории США праздновали день независимости, Госдума РФ заседала и принимала не простые решения в отношении игровых зон РФ.

Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Пока в США отмечали день независимости, в России решали судьбу Крыма. И 4 июля были приняты поправки касательно игровых зон в Крыму и в Сочи. Да-да в Сочи. То о чем мы мечтали и ждали больше всего.

О игровой зоне Сочи говорили многие и предвещали это, но наш президент все отнекивался и не хотел, делать из Сочи игровую зону.

Моя точка зрения, что Сочи это наш Вегас, построенную инфраструктуру необходимо поддерживать и развивать дальше. Кто бы ни говорил, но другие зоны по сравнению с Сочи, очень сильно отстают в развитии. После олимпиады осталось столько всего, что нельзя это забрасывать, как это было у других после олимпиад, где объекты были заброшены.

Сегодня и сейчас необходимо открывать Казино и открывать много. Таких, чтобы не уступали, по крайней мере, Европейским. Для этого есть все! Гостиницы, море, климат и люди которые будут работать. Тут я уже задумался о смене своей работы, узнав о том, что в Сочи будет игорная зона.

Работать в том бизнесе, который тебе нравиться это просто сказка. Эта работа будет выполняться не то, чтобы на 100%, она будет выполняться безукоризненно. Необходимо только обеспечить безопасность отдыхающих, чтобы им было комфортно играть и развлекаться.

Уже 11 числа Губернатор Краснодарского края совместно с правительством должны определить границы игорной зоны в Сочи. Зная, какие там имеются крупные отстроенные гостиничные комплексы, то с выбором границ будет просто. Есть крупная гостиница, есть казино.

Если с Сочи все понятно, то вот с Крымом не совсем. Если даже Крым станет игровой зоной как туда добираться? На авто? Это проблемно связи с тугой переправой. Самолетами? Возможно, но потянет ли аэропорт весь пассажиропоток? Не думаю. Пока не будет построен мост то, как таковое развитие Крыма как игровой зоны застопориться. Мост обещают построить лишь в 2018 году. Из Москвы пустят поезд в Крым, но пока не известен весь его маршрут. Какие города он захватит, и как быстро он будет туда добираться.

Не знаю, мне уже Крым не так интересен, как Сочи. Сочи вот, то, что необходимо превратить в сказку и продолжать привлекать туда инвестиции. Там есть все и даже больше.

Надеюсь, что в следующем году в Сочи пройдет RPT и EPT, конечно это мечта, которая может осуществиться. Будем на это надеяться.