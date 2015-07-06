Количество игорных зон на территории РФ было решено увеличить, добавив несколько новых территории, которые якобы подходят для этих целей лучше всего, но что в реальности?

Ровно год назад был подписан закон о том, что в Крыму появиться новая игорная зона. Ровно год и что за этот год сделано?

Судя по всему абсолютно ничего. Во-первых, это из-за санкций, введенных в отношении нашей страны как раз таки из-за Крыма.

Крым

Но дело даже не в этом, а том, что данный район не слишком благоприятен для создания полноценной игорной зоны. На сегодняшний момент существует две большие проблемы в Крыму, которые до сих пор не решены, это нет стабильного энергоснабжения основного ресурса для игорных заведений, а так же проблема с водоснабжением.

Пока эти две проблемы не будут решены, ни о какой игорной зоне речи и быть не может, лично я так считаю. Ну и, конечно же, мост, который только начался строиться, и завершен будет через несколько лет.

И вот когда будет открыт мост, тогда можно будет говорить об игорной зоне под названием Крым, а сейчас можно об этом забыть.

Грубо говоря, прежде чем вкладывать финансы в игорную зону необходимо вложить немало средств в сам район. Вот так обстоят дела с игорной зоной Крым. Это что касается из технических проблем создания игорной зоны, но так же есть и другие причины.

Первая это Азов-Сити, которая работает и постепенно процветает, ну и вторая это Сочи, где так же должны открыть игорную зону. Вот тут и встает вопрос конкурентоспособности Крыма наряду с Сочи и Азовом.

Сочи

Ну а что же происходит сейчас в Сочи? Они обещали еще в прошлом году запустить игорную зону к лету. И как многим казалось сделать это возможно т.к. вся нужная инфраструктура создана и осталось лишь произвести реконструкцию гостиниц под казино.

На сегодняшний момент, насколько мне известно, ни одного легального казино не запущено. Нелегальные казино, скорее всего, есть и прекрасно работают.

Как говорят сами инвесторы, район очень заманчивый и все готовы работать плодотворно в данном направлении. Но опять же почему нет казино? Видимо, где-то появилась большая загвоздка. И скорее всего в законодательстве РФ.

И мне пока не понятно, почему так тянут. Ведь Сочи на данный момент после олимпиады является «горячим» для посещений гражданами, как России, так и других стран. И пока он не «остыл» необходимо получить по максимуму прибыль, но нет.

Инвесторы рулят

Порыскав по интернету, обнаружилось, что еще нет лицензии на открытие казино на территории «Красной поляны», видимо первое казино планируют запустить именно там.

Почему именно там, думаю всем понятно, если открыть казино в самом Сочи, то на «Красной поляне» делать будет абсолютно нечего.

Инвесторы хотят запустить четыре казино два на «Красной поляне» и два либо в районе расположения аэропорта, либо в самом сердце проведения Олимпийских игр и при этом не допустить появления казино в центре города Сочи. Вот такой план у инвесторов.

И на этом все. Все находиться в стадии обсуждения. Даже не известно, кто и сколько будет вкладывать в развитие игорной индустрии в Сочи. Зато спешили закрыть Азов-Сити семимильными шагами. Эх, Россия матушка.