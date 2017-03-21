На решающий день в Панаме наш игрок вышел в статус чиплидера, который он добыл в паре последних раздач предфинального дня.

Тогда Денис Тимофеев сумел выиграть огромный банк против Кеннета Смарона, но, как оказалось, американец сумел нанести ответный удар уже не следующий день.

Монетка не в нашу пользу

Финальный стол PokerStars Championship Panama проходил достаточно спокойно до стадии Топ-3.

Слабые игроки вылетали, а Тимофеев и Смарон наращивали свое стеки.

Первым покинул игру «коротыш» Энтони Диотт, а вскоре закончил свой первый живой турнир и немецкий студент Робин Возничек, добравшийся до 5-го места.

Четвертым в кассу за деньгами отправили бельгийца Джонатана Абделлатифа, и компанию двум лидерам по Топ-3 составил канадец Харпрет Джилл.

В течении нескольких следующих раздач лидерство с незначительным перевесом заполучил Смарон, а дальше случилась роковая раздача.

Классическая «монетка» - десятки Тимофеева против туз-король американца за банк в 5,930,00 (почти две трети всех фишек турнира).

До ривера все шло неплохо, но затем дилер положил на стол роковую тройку...

К сожалению, на момент выставления у Смарона было на 200,000 фишек больше, и Денис Тимофеев на этом закончил свой панамский покерный поход.

Американец, получив солидный стек, быстро расправился с канадским оппонентом, став первым чемпионом «глобального турнира» в Панаме.

Антирекордные выплаты

За третье место россиянин (на фото, справа) получил лишь $161,340, что только подчеркивает провал «Чемпионата в Панаме».

Победа была близка, но...

Ибо даже чемпион – Смарон – получил более, чем скромные $293,860.

Всего в Главном событии приняли участие 366 игроков, сформировавших призовой фонд в 1,75 миллиона долларов.

Если оценивать этот турнир по уровню ЕРТ, а вообще-то идея была «сделать все лучше и больше», то это катастрофический результат, как минимум с точки зрения маркетинга.

Менее чем через две недели нас ждет еще один экспериментальный Чемпионат в далеком Макао, но если все пойдет по такому же сценарию, то концепция глобального бренда от PokerStars Live может быть пересмотрена еще до конца текущего года.

Выплаты финального стола PokerStars Championship Panama: