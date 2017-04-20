Попасть на «Битву за Мальту» от PokerListings легко и просто, но сейчас еще и самое лучшее время для выгодной покупки пакета участника турнира.

Итак, скидки предварительно бронирования на «Битву за Мальту» уже доступны и вы можете купить пакет участника по самой выгодной цене прямо сейчас.

Ваш выигрыш составит 187 евро (или даже больше), если вы заранее купите себе VIP-пакет участника нашего самого крутого покерного турнира на всем побережье Средиземного моря.

Отметим, что эта акция носит разовый характер, а номера в отеле Hilton раскупаются очень быстро, и их остается все меньше.

В прошлом году в нашем турнире приняли участие почти 2,000 игроков, а чемпионом стал швед Роберт Берглунд, забравший домой ровно €160,000 призовых!

Новая ведущая, больше «гарантий» и Live-стрим

«Битва за Мальту» - это уникальный турнир, где бай-ин составляет лишь 550 евро, а гарантированный призовой фонд €500,000.

При этом в прошлом году по факту он был более €900,000 и вряд ли станет меньше в 2017-м.

Гаэль Гарсия Диаз: от игрока - к ведущей!

Тем более, что у нас будет новая ведущая – Гаэль Гарсия Диаз, которая придет на смену Каре Скотт и Марии Хо.

Наконец, у нас повышены гарантии для главных сайд-ивентов: «Второй шанс или Siege of Malta» и для Grandmaster-хайроллера.

Вернется на сцену и профессиональный Live-стрим с финального стола.

Все обладатели VIP-пакетов, как обычно, кроме бай-ина в Главное событие получат и билеты на вечеринки, доступ к ужину (буфет) в казино во время турнира и прочие плюшки.

Обычная цена VIP-пакета на «Битву за Мальту» составляет €1,556, но только сейчас его можно приобрести за €1,369.

А если у вас есть друг, то вдвоем вы можете сэкономить и до 400 евро, купив специальный пакет для двух участников.

Что входит в пакет участника? Наш VIP-стандарт:

5 ночей в 5-звездочном отеле Hilton (завтрак включен)

€550 бай-ин в Главное событие (ожидаемый призовой фонд свыше €900,000)

Билеты на 4 VIP-вечеринки для игроков «Битвы»

Ежедневный ужин в Portomaso казино (буфет) во время турнира

Подарки от спонсоров и прочие «плюшки»

Кстати, у нас есть и экономный вариант VIP-пакета, который вместо отеля Hilton предлагает вам проживание напротив в бюджетном отеле Ir-Rokna. Этот пакет стоит лишь 995 евро!

Больше о «Битве за Мальту – 2017» можно найти на специальной странице платежей и выбора пакетов.

Пакеты участников «Битвы» удобны, и если вы сначала купили его, а затем выиграли в сателлите наших партнеров, то вам будет возмещена стоимость пакет обратно.

«Битва за Мальту – 2017» пройдет со 2-го по 7-е ноября, и финальный стол с лайв-стримом пройдет именно во вторник 7 ноября.