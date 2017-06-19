Если вы планируете сыграть на «Битве за Мальту» от PokerListings в этом году, то сейчас самое время позаботиться о своем месте за покерным столом.

В ноябре наш турнир будет проходить уже в шестой раз, оставаясь лучшим покерным событием при низком бай-ине и огромном призовом фонде.

Так в 2016 году шведский игрок Роберт Берглунд выиграл 160,000 евро, став первым среди 1,813 участников. Неплохо для турнира, где бай-ин составляет лишь 550 евро!

Надо ли говорить, что в этом году мы ожидаем не менее 2,000 игроков в Главном событии, тем более, что новый формат расписания фестиваля должен поспособствовать и увеличению полей.

Чем раньше – тем выгодней!

Прямо сейчас на нашем сайте еще можно купить пакет участника «Битвы за Мальту» со скидками раннего бронирования!

Ты можешь быть на их месте!

Лучший вариант – это VIP-пакет для двоих игроков, который сейчас стоит €2,025 вместо нормальной цены в €2,411.

Смотрите сами, что в него входит:

• 5 ночей в 5*-отеле Hilton (2-7 ноября), двойной номер (дабл), завтрак включен

• Вход на 4 вечеринки: BOM Cocktail Party, All-in Friday, The Knight Life Monday Drinks и BOM VIP Player Party.

• Бай-ин в Главное событие для 2 игроков (стоимость €1,100)

• Ужин-буффет в казино во время турнира

Такое же предложение и в пакете одного участника, который стоит сейчас €1,369.

Кстати, скидки распространяются не только на VIP-пакеты, но и на эконом-предложения, которые сейчас стоят лишь €995 вместо €1,144!

Фактически экономный пакет включает в себя почти все те же «плюшки», что и VIP-пакет, кроме проживания, для которого отведен бюджетный отель Ir-Rokna, также находящийся недалеко от казино.

Словом, какой бы вы пакет не выбрали, это путешествие станет отличным осенним (а на Мальте будет еще бархатное лето в это время) приключением, которое вы никогда не забудете.

9 турниров и €650,000 «гарантий»!

В этом году «Битва за Мальту» пройдет снова со 2-го по 7-е ноября, и кроме Главного события пройдет еще 8 сайд-ивентов, и некоторые из них имеют суммарный гарантированный призовой фонд в размере €150,000!

Гаэль Гарсия Диаз: от игрока - к ведущей!

На всегда популярный турнир «второго шанса» - Siege of Malta – мы выделили «гарантию» в €100,000. Не останется без гарантии и Грандмастер-хайроллер, в призовом фонде которого будет не менее 50,000 евро!

Наконец, гарантированный призовой фонд Главного события «Битвы» по традиции составит €500,000.

Более подробное расписание можно посмотреть здесь.

Как мы уже говорили ранее, новой ведущей «Битвы» станет представительница Бельгии – Гаэль Гарсия Диаз, которая уже имела опыт игры в нашем турнире.

Всю информацию о «Битве за Мальту» можно найти на специальной странице.