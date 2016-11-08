В решающей дуэли за титул сильнейшего игрока «Битвы за Мальту – 2016» швед Роберт Берглунд одержал победу над ирландцем Джоном Финнаганом, которому за второе место достались весьма приличные €110,000.
Но вернемся к началу финального дня «Битвы», когда игрок вышли на старт со следующими стеками:
Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000
Расмус Эрикссон (Швеция) – 8,795,000
Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000
Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000
Гонзало Про Фернандез (Испания) – 2,900,000
Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000
Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – 2,500,000
Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000
Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000
«Коротыши» вылетели первыми
Как и на недавней «Ноябрьской девятке» WSOP первым финальный стол покинул самый короткий стек в лице шведа Хянерта, который остался более, чем доволен своим первым в жизни Live-турниром.
Следом за шведом место за столом освободили итальянец Джорджио Легасакки и норвежец Роберт Сверре Эйк.
Причем, если первый выглядел откровенно расстроенным (ибо в прошлом году он занял 150-е место, но сейчас рассчитывал на большее), то норвежец был более, чем рад.
Уже сейчас он собирается посетить следующую «Битву за Мальту» в 2017 году, о чем нам и рассказал в этом видео.
После этого у нас за столом стабилизировались стеки, и игра стала более вязкая, ибо на кону уже стояли действительно большие деньги для этих игроков.
Сделка? Нет, мало!
Определенно интересный момент на «финалке» произошел после вылета итальянца Флавио Каммисули на 6-м месте.
Оставшиеся пять игроков, неожиданно попробовали заключить сделку, чтобы поделить остаток призового фонда.
И четверо из них уже были согласны с предложением директората турнира, как свое слово сказал Джон Финнаган, имевший на тот момент второй стек.
По условиям сделки ему полагалось 96 тысяч евро, в то время как на борьбу за первое место оставались еще 43 тысячи евро.
А Финнаган против!
Ирландец заявил, что его устроит только 100 тысяч (на 4к больше), с чем уже не согласились остальные игроки.
В результате сделка была сорвана, но, забегая вперед, Финнаган оказался прав, заработав, в итоге, на 14 тысяч евро больше, чем получил бы при дележке «на пятерых».
Испанец взлетел и упал
И в этот момент фортуна явно повернулась лицом к испанскому игроку Гонзало Про Фернандезу, который за несколько выставлений прошел путь из аутсайдера в чиплидера стола.
В свою очередь, это привело к вылету на 5-м месте интересного американца Лоуренса Брандта, который играл очень хорошо, но – «это покер».
Cудите сами, на флопе T♥ J♥ 4♦он выставился с J♦ 4♣, но у испанца были T♠ T♦.
Терн 8♣ и ривер 6♥ не помогли единственному представителю Америка за финальным столом «Битвы».
Вслед за американцем, к слову, отправил и сам Фернандез, который как взлетел на вершину, так и стремительно рухнул вниз, благо за столами оставалось уже совсем немного фишек по отношения к размеру блайндов.
Последнюю раздачу испанец проиграл будущему чемпиону Берглунду, выставившись с Q♥ J♥ против 3♣ 3♥.
К слову, швед в итоге собрал еще и сет - T♦ 7♦ 6♣ 3♠ 8♠.
Два шведа против ирландца
Итак, оставшись втроем, игроки показали действительно искрометный покер, как это можно заметить из текстовой трансляции финального стола, ибо почти в каждой раздаче дело доходило до олл-инов.
Расмус Эрикссон и его третий приз.
Мы едва не стали свидетелями шведского хедз-апа, но в самый интересный момент Берглунд выбил из борьбы Расмуса Эрикссона на третьем месте, ибо его 9♣ 7♠ оказались сильней J♦ 4♦на доске с 9♠ 5♠ Q♥ 3♣ Q♠.
Хедз-ап был недолгим
Всего лишь пять раздач понадобилось двум игрокам, чтобы определить чемпиона.
Конечно, во многом это произошло из-за трехкратного преимущества Берглунда по фишкам, а во-вторых, у ирландца было лишь 20 больших блайндов, и места для маневра не намечалось.
Скинув пару рук, он сказал «колл» на «олл-ин» шведа, имея вполне хорошую руку
Однако за Берглунда вступилась фортуна, ибо его рука оказалась сильней.
Флоп и терн были за ирландца, но ривер… это ривер и новым чемпионом «Битвы за Мальту» становится шведский игрок Роберт Берглунд.
С чем мы его и поздравляем!
Выплаты финального стола:
1. Роберт Берглунд (Швеция) – €160,000
2. Джон Финнаган (Ирландия) – €110,000
3. Расмус Эрикссон (Швеция) – €67,000
4. Гонзало Про Фернандез (Испания) – €56,000
5. Лоуренс Брандт (США) – €46,500
6. Флавиано Каммисули (Италия) – €37,500
7. Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – €29,000
8. Джорджио Легасакки (Италия) – €21,400
9. Йонас Хянерт (Швеция) – €14,540
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