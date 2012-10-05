«Древние» шулерские приемы, такие, как игра «на лапу» (или командная игра) и игра «на лишаке» (украденной карте, с помощью которой можно создать хорошую комбинацию) эффективны в преферансе или деберце, в покер же они или легко разгадываемы или не приносят требуемого эффекта. Ситуаций, когда можно воспользоваться знанием силы руки партнера по «команде» или когда можно незаметно всунуть нужную карту в свою руку, не так много. К тому же разоблачение чревато, и в лучшем случае это будет лишь побитое лицо или испорченная репутация. «Игровые» люди почему-то очень не любят шулеров…

Современные способы гораздо более изощренные. Простейшие – специальные карты и специальные линзы, надев которые можно видеть масть и достоинство всех карт. Эта идея обыгрывалась еще в старом советском фильме «Катала», в котором шулер таким образом пытался обыграть богатого человека. Технологии в то время были несовершенны, линзы оказались недолгого действия (глаза в них быстро уставали и слезились), потому потенциальная экспроприация денежных средств оказалась неудачной. Нынешние линзы и карты с крапом этих недостатков лишены, думается, есть покерные клубы, в которых незаконные способы обогащения активно используются.

Другой способ описал Витя Тростянский в своем интервью сайту «pokermoscow»: «Повсеместно, в том числе и в Интернете, продаются современные колоды карт, в том числе и Fourgniete, с боковыми метками, которые нанесены на боковую сторону колоды как штрих-код. Любой телефон, камера и т.д. легко может считать порядок колоды, после чего «оператору» останется рассказать, сколько человек сидит за столом и какая комбинация куда придет. И формально эту информацию можно получить через наушники, через которую ты слушаешь музыку». Есть более технологически продвинутые «чипованные» колоды, после раздачи которых обладателю специального считывающего устройства (которое можно замаскировать под айфон, ключи от машины и т.д.) известен весь ход предстоящей игры и то, кто выиграет данную раздачу.

Не так давно я играл живой кеш в одном из курортных покерных клубов на Азовском море. Ход игры и невероятное везение некоторых игроков меня тогда удивили, но сейчас, после бурных обсуждений на различных форумах всяческих технологических шулерских приемов, у меня закрадывается впечатление, что не все так чисто. Какой именно способ отъема денег применяется в этом клубе (не буду наговаривать, возможно, это плод моего воображения) непонятно, но несколько раздач и общая тенденция настораживают.

Итак, первая раздача. Техас, полный стол. На флопе А-10-9 с двумя пиками и червой один достаточно тайтовый и аккуратный игрок делает крупную ставку почти в банк, другой адекватный и тайтовый игрок делает большой рейз. Вопрос викторины: что должен делать нормальный игрок с картой типа 9-6 червей? Ответ правильный – бежать и немедленно! Он очень похоже далеко позади обоих, возможно почти без аутов. Молодой местный игрок коллирует! Следующей картой выходит еще одна мелкая черва (он знал!) – на него олл-ин от первого игрока и ре-олл-ин от второго! Шансы маленькие? Плевать, конечно же, колл! Один оппонент показывает J-10 пик – отличная карта! У второго чуть сильнее – А-10, две старшие пары. Ривером черва, довольный молодой парень расставляет фишки в аккуратные столбики – он сыграл дико и безумно, но выиграл. А победителей не судят.

Второй случай совсем простой. Омаха, флоп А-К-5 без флешей, тот же парень коллирует мой олл-ин с картой (внимание!) 2-2-7-6 без раннер-раннер флешей. Как можно обыграть обладателя А-К-К-10? Терн 9, ривер 8, стрит, аут! Невероятно!

Или это везучий отмороженный игрок, или просто кто-то знает результат раздачи. Выводы делайте сами.