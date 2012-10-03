Можно ли уберечься от шулеров и различных мошеннических приемов? От большинства можно, надо быть лишь слегка внимательным и осторожным, слушать свою интуицию.

Показательный случай. Играли недорогой кеш 5-10 гривен в одном из крымских покерных клубов. За столом присутствовали две девушки-подружки, игравшие довольно агрессивно и очень кстати неплохо (одна из них даже добралась до Лас-Вегаса, играла на последнем WSOP и даже попала в призы в одном из турниров). Сидели они друг напротив друга. И вдруг одна из них (назовем ее Аня) из ранней позиции вместо обычного рейза лимпит и произносит при этом: «Ну конечно же, колл!» Я напрягся – что-то не так, что-то выбивается из обычного ритма игры. На лузово-пассивном столе надо найти немало оснований, чтобы зайти в игру лимпом с ранней позиции. Колл-колл-колл – вторая девушка (пусть будет Даша) делает небольшой рейз, что-то типа 40 гривен.

Привыкшие к их лузовой игре ниты делают несколько коллов за ней, надеясь что-нибудь красивое поймать на флопе и, наконец, обыграть надоевших агрессоров. Сценарий игры настолько выбился из привычного ритма, что я интуитивно сбросил какую-то играбельную руку из поздней позиции. Ну не понравилось мне что-то! Пытаясь разобраться в ощущениях, начал внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Слово дошло до Ани – и она вдруг делает большой 3-бет что-то типа 200 гривен. Все (в том числе и Даша) пас, тут же всё стало понятно! Маяк – фраза («Ну конечно же, колл!») – обозначает очень сильную руку. Надо разогнать банк и постараться остаться с минимальным количеством оппонентов, потому как любая даже самая сильная рука весьма уязвима в поте с большим количеством оппонентов. Дальнейшее понятно.

Пришлось в резкой форме высказать красавицам все, что я думаю о подобном методе разыгрывания сильных комбинаций. Никакого возмущения в ответ – молчаливое признание «прокола». К чести подружек, больше такого не повторялось. Да и не надо это было им – класс девушек позволял им регулярно выигрывать и без привлечения «внешних факторов».

Командная игра может облегчить жизнь потенциальных налапников, но не гарантировать выигрыш. Гораздо более распространенный способ шулерства – игра на «лишаке». Представьте, вы играете в Техас двумя картами, а ваш оппонент тремя, а то и четырьмя! Вот спрятал он пару карт в рукаве и достает их по мере необходимости. Это же огромный перевес, особенно если спрятать пару тузов или королей. Именно поэтому в хороших покерных клубах дилер обязан постоянно пересчитывать колоду чуть ли не после каждой раздачи.

Чтобы противостоять этому методу нечестной игры в покере, стоит быть просто внимательным – как игрок, которому постоянно везет, держит карты, куда он их кладет и т.д. Такой способ мошенничества требует немалой ловкости рук, потому как если поймают – мало не покажется…

Один мой хороший когда-то знакомый пытался обыграть своего товарища один на один подобным образом – с «лишаком». Был пойман. И получил пожизненную черную метку в игровом мире. Он выбрал свой путь…