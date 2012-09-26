С давних времен, когда только в обиход вошли карты и карточные игры, появились игроки, готовые ради победы и обогащения использовать дополнительную информацию о картах соперника. Человеческая изобретательность границ не имеет - когда просто информации о картах стало не хватать для уверенного выигрыша (карты крапились, метились), в ход пошли другие методы - командная игра, подставные раздачи, заряженные колоды и т.д. Шулерство - занятие рискованное, игровой мир нетерпим к нечестным методам игры. Пойманных шулеров били смертным боем, временами просто убивали, отрубали руки, ставили пожизненное клеймо. Но любителей легкой наживы возможные наказания просто не останавливали...

Проникли шулеры и в покер. Большое количество просмотров и откликов вызвали темы о шулерах и возможном кидалове на "балаганове" и "покероффе". Причем нынче шулера гораздо подкованнее "дореволюционных". Чипованные колоды, метки на картах, видимые только со специальными линзами, технологичные устройства из арсенала спецслужб и т.д. и т.п. Страшно играть! И не известно, как бороться против новинок компьютерных технологий на службе шулеров. Уходить в интернет?

Вспомню и свою первую встречу с шулерами. Правда, к покеру она не имеет отношения. Будучи как-то с товарищами по делам в Киеве, зашли в кафе, в котором собирались игровые люди. В углу за отдельным столом играли в преферанс. Делать было особо нечего, ждали пока приготовят еду - и подошли посмотреть на игру. И тут вдруг замечаю, что двое участником "пульки" играют как-то... странновато. Вернее, внешне все благопристойно, но когда оба в игре, карты кидают с некой закономерностью - то коротким кидком, то с оттягом, то кладут аккуратно в центр стола. Погуляв некоторое время за спинами игроков, понял, что двое друг другу маякуют количество карт в масти - и даже выучил их некоторые маяки. "Забавно", - подумал я и на время забыл об этой истории.

И надо же такому случится, что через пару дней мы с товарищем попали в этот же клуб. Подходит эта парочка и предлагает расписать пульку! Первое побуждение - конечно отказаться. Второе - это же прикольно! Предлагаю товарищу (нужна поддержка!) сыграть, но честно предупреждаю, что они налапники. Товарищ такой же отмороженный, как и я: "Да и фиг с ним, поехали!"

Честно говоря, пуля получилась тяжелая, опыт повторять не хотелось бы. Читать маяки, понимать, что они обозначают, высчитывать всю карту и, главное, не спалиться! Не сделать так, чтобы оппоненты догадались о том, что они раскрыты, знание - сила! Это уже не игра, а некая трудная логически-математическая работа. От игры надо получать удовольствие, а не мучиться и страдать.

Результат игры? На двоих с товарищем ушли в ноль - отличный, считаю, результат! Себе доказал, что могу - а больше от той игры и не требовалось.

Были в жизни и другие встречи с шулерами, в том числе и в покере - но эта тема очень большая, о ней можно говорить до утра. Потому продолжение смотрите в следующей части.