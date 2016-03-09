Правила и принципы игры в Семикарточный Стад покер (7-card stud)

Семикарточный Стад был самой популярной разновидностью покера до прихода Техасского Холдема и Омахи. Царствование его закончилось, но эта игра все так же хороша.

Система игры в Стад на первых порах может сбить с толку. Сейчас изучение покера все начинают с Холдема или Омахи, поэтому проникнуться Стадом получится не сразу.

Для начала стоит усвоить два важных правила:

– в Стаде нет общих карт;

– в Стад обычно играют с лимитом.

Чем отличается Семикарточный Стад от Техасского Холдема?

В Стаде пять раундов торговли, в отличие от четырех раундов в Холдеме. В игре используют анте вместо блайндов. Общих карт при игре в Стад нет. Руки игроков определяют очередность действий. В первом раунде торговли игрок с самой низкой картой должен поставить бринг-ин (особую обязательную ставку), а последующие раунды начинает игрок с лучшими открытыми картами.

Правила игры в Семикарточный Стад

Итак, не будем спешить. Вот краткая система игры:

Каждый игрок получает по две закрытых и одну открытую карту. Игрок с самой слабой картой вносит бринг-ин и начинает торговлю.

Каждый игрок получает одну открытую карту (четвёртая улица). Игрок с наилучшей комбинацией из двух открытых карт первым делает ставку (так продолжается на каждой последующей улице – игрок с лучшими картами начинает торговлю).

Каждый игрок получает одну открытую карту (пятая улица).

Каждый игрок получает одну открытую карту (шестая улица).

Каждый игрок получает последнюю закрытую карту.

Банк выигрывает игрок с самой сильной пятикарточной комбинацией.

Перед раздачей карт

В зависимости от размера игры анте может использоваться, а может и нет. В указанной ниже таблице перечислены анте, бринг-ины и первые ставки для различных лимитов.



1. Все игроки вносят анте в начале каждой раздачи – это плата за вход.

2. Все анте помещаются в банк.

Раздача карт

Все игроки получают по две карты лицом вниз (карманные карты) и одну карту лицом вверх (открытая карта). Карты сдаются по часовой стрелке по одной.

Эту руку называют стартовой рукой.

Первый раунд торговли



1. Игрок, которому была сдана самая низкая открытая карта, ходит первым и обязан внести бринг-ин. Если два или более игроков имеют карты с одинаковым номиналом, порядок действий решает масть карты. Самая низкая масть – трефы, затем следует бубны, червы и пики. Это значит, что 2c – самая низкая открытая карта.

2. После размещения ставки бринг-ин игроки ходят по часовой стрелке. Игрок, сидящий слева от игрока, внесшего бринг-ин, может сбросить, принять или поднять ставку. Ставка повышается на размер начальной ставки (см. таблицу), а принять ставку можно, разместив сумму в размере бринг-ина.

3. Торговля продолжается, пока остальные игроки не внесут в банк соответствующие суммы денег.



Второй раунд торговли



1. Дилер сдает четвертую карту лицом вверх для всех оставшихся игроков.

2. В этом раунде торговли и всех последующих раундах игрок действует первым, когда у него лучшие открытые карты.

3. Чем меньше ставка бринг-ин, тем выше вероятность, что ее не будут использовать. Если игрок ловит пару со своей открытой картой, он может сделать маленькую ставку; или он может внести большую ставку, которая будет использоваться в последующих раундах торговли.

Эта опция применима только для игрока, поймавшего пару с открытой картой.



Пример



Семикарточный Стад, Лимит $5-$10. Игрок держит (X-X) 8 и во втором раунде торговли получает еще 8, его рука – (X-X) 8-8. Теперь он может сделать чек, поставить $5 или пойти дальше и поставить $10.



4. Торговля начинается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.



Третий раунд торговли



1. Дилер сдает пятую карту лицом вверх каждому оставшемуся игроку.

2. Игрок с лучшими открытыми картами действует первым.

3. Все ставки равны размеру большей ставки.



Пример



Семикарточный Стад, Лимит $5-$10. В игре осталось трое игроков. У игрока А (X-X) 8-8-K, игрок B – (X-X) Q-2-Q, игрок C – (X-X) T-J-9. Игрок B должен действовать первым, поскольку у него лучшие карты на столе. Он может сделать чек или поставить.

4. Торговля продолжается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.

Четвертый раунд торговли

1. Дилер сдает шестую карту лицом вверх всем оставшимся игрокам.2. Игрок с лучшими открытыми картами ходит первым.3. Все ставки начинаются с размера большей ставки.4. Торговля продолжается по часовой стрелке с игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.1. Дилер сдает седьмую картувсем оставшимся игрокам.2. Игрок с лучшими открытыми картами действует первым.3. Все ставки в размере самой большой ставки.4. Торговля продолжается по часовой стрелке от игрока, который должен действовать первым, и заканчивается, когда все остальные игроки внесут соответствующие суммы в банк.5. Если кто-то принимает ставку в последнем раунде торговли, карты открываются. Игрок, который принял ставку, вынужден положить свои три карманные карты на стол лицом вверх. Затем другие игроки могут или сбросить свои комбинации или, если есть, показать свои выигрышные руки.