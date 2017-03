И выводы ее совсем нерадостные.

Не так давно – год назад – мы уже беседовали с Селбст, и тогда проблема предстоящих выборов президента США был доминантой общения.

Теперь, когда уже все известно, мы не могли не расспросить Ванессу во время ее выступления на ЕРТ Прага.

RussiaPokerNews: Итоги выборов в США – ночной кошмар?

Ванесса Селбст: Я думаю это так для большинства населения во всем мире. Впрочем, кажется половина Европы тоже скатывается в национализм и анти-иммиграционную риторику.

Марин Ле Пен во Франции в следующем году на выборах ожидает хороший результат. И даже Ангела Меркель – последний либерал и «несумасшедший» политик во власти – уже обсуждает вопрос о запрете на ношение бурки.

Ожидания: все плохо...

Может быть это такая стратегия. Я не так много знаю о немцах, может для нее это возможность не проиграть на следующих выборах.

RPN: Вернемся к США. Политический ландшафт изменился полностью.

ВС: Да. Когда 8 лет назад Обама пришел к власти, у демократов был контроль в обеих палатах парламента, и явно должно было быть сделано больше, чем есть сейчас.

Почему он сделал так мало? Хотел сотрудничать с республиканцами. И лишь когда Обама потерял большинство в конгрессе и сенате, то понял, что республиканцы куда менее знакомы с этикой, подвергнув обструкции все его начинания. И это проблема в нашей системе, что такое вообще возможно.

RPN: Ты чувствуешь уже какие-либо изменения в повседневной жизни?

ВС: Я живу в Нью-Йорке, и это пока одно из самых свободных мест на планете, что само по себе уникально.

Многие люди в Нью-Йорке читают газеты и их пугает происходящее вокруг, так что обстановка немного депрессивная.

Сейчас дня не проходит без каких-либо ужасных новостей из лагеря Трампа. Как правило это выдвижение на важный и могущественный пост какого-либо своего сторонника без опыта и знаний подобной работы.

Есть ли надежда?

Но хорошая вещь в том, что люди много говорят о происходящем и пытаются найти стратегию – как жить с этим, как «отвечать» и так далее.

Как я уже говорила ранее, хотя это и не может быть репрезентативной оценкой, но я не знаю никого, кто голосовал бы за Трампа. Как будто мы «отключены» от происходящего в обществе.

RPN: Как такое может быть?

ВС: Все дело в восприятии. Для одних новость звучит, как «Трамп нашел 3 миллиона нелегальных избирателей в Калифорнии», а для других: «Трамп – против нелегальных выборов».

И это ужасно, ибо никаких доказательств нет, а значит согласно третьей статье – Трамп врет.

К сожалению, очень много людей не могут отличить пропаганду от банального вранья, да и специальных сайтов для информационной войны в интернете предостаточно.

RPN: Получается, что США пожимают плоды своей образовательной системы, которую в последние годы «урезают»?

ВС: Всем известно, что общий уровень нашего образования один из худших в мире. Так же как у нас и много бедных людей, и тех, кто рождается и растет в таких сложных условиях.

Конечно, это и приводит к тому, что у нас много людей без информации, которыми легко манипулировать, и это большая проблема. В такой среде страхи и ложная информация очень быстро распространяются.

Ни дня без Трампа...

Пример, у меня есть две подруги, которые хотят сыграть свадьбу. И вот они серьезно говорят, что это надо сделать до 20 января (инаугурация Трампа), ибо кто знает, что будет после.

Среди моих друзей есть учителя, которые рассказывают, что их ученики напуганы. Они боятся, что их родителей депортируют из страны. Ведь Трамп по-прежнему утверждает, что все люди без документов должны быть высланы из США.

И за таким можно наблюдать каждый день, как происходят конфликты интересов, и все это… (глубоко вздыхая) я даже не знаю, как назвать.

Людям нравится говорить «поживем – увидим», но проблема в том, что такой подход может быть чрезвычайно опасным.

А самое страшное, что Трамп делает с прессой. Он и боссы-республиканцы дискредитировали ее, довели до уровня, когда их словам на бумаге больше никто не верит.

Даже такие издания, как New York Times или the Washington Post больше не являются авторитетными. Если раньше газета New York Times, например, пишет про «факт А», то вы считаете, что это правда, ибо обычно они проверяют свои данные перед публикацией.

Однако Трамп возражает и говорит, что «они врут». И люди ему верят.

Посмотрите на его кабинет министров: там же две трети – это военные.

Только представьте, к чему он готовится. Я не хочу поднимать волну паранойи, но считаю ситуацию возмутительной.